喜瑞都社區學院雲端寒假英語營 台生3天開口說英語

為期三天的喜瑞都社區學院2023年台美雲端寒假英語營日前結束，喜瑞都地區三所大學和多數高中的師生義工與台灣學生隔洋雲端教學互長，台灣同學三天内開口說英語，進步神速。（劉昕提供）

為期三天的喜瑞都 社區學院2023年台美雲端 寒假英語營日前結束，喜瑞都地區三所大學和多所高中的師生、義工與台灣學生隔洋雲端互動，台灣同學三天内開口說英語，進步神速。

為期三天的喜瑞都社區學院2023年台美雲端寒假英語營日前結束，喜瑞都地區三所大學和多數高中的師生義工與台灣學生隔洋雲端教學互長，台灣同學三天内開口說英語，進步神速。（劉昕提供）

喜瑞都學院校董劉昕教授表示，今年是喜瑞都學院第三年舉辦英語營，從1月29日到31日短短三天内，南加的義工學生們透過遊戲和英語歌曲，帶領台灣學生輕鬆學英文，同時鼓勵每一個台灣同學開口說英語，互相交流日常生活，分享在地文化。美國義工和台北市濱江國中、 弘道國中、石牌國中的學生，以及新北市的國高中生一起互相交流。每天課堂歡聲笑語，學生都捨不得下課。三天英語營結束時， 學生和義工們都成了好友，盛邀互訪。

為期三天的喜瑞都社區學院2023年台美雲端寒假英語營日前結束，喜瑞都地區三所大學和多數高中的師生義工與台灣學生隔洋雲端教學互長，台灣同學三天内開口說英語，進步神速。（劉昕提供）

劉昕教授感謝義工們投放時間和精力參加交流和教學。她表示，今年英語營的60位義工來自喜瑞都學院、瑞航都學院、長堤州大及喜瑞都高中、惠特尼高中等學校。採取小班教學， 讓參與的學生每天都能與不同類型的講師互動，並學習不同的文化主題，透過有趣的破冰遊戲Two Truths and a Lie、Would you rather、英文猜謎等打破螢幕前的距離感。

為期三天的喜瑞都社區學院2023年台美雲端寒假英語營日前結束，喜瑞都地區三所大學和多數高中的師生義工與台灣學生隔洋雲端教學互長，台灣同學三天内開口說英語，進步神速。（劉昕提供）

同時鼓勵學生用文字訊息或開麥克風與講師互動，義工們也介紹洛杉磯的藝術文化、NBA籃球、大型都市公園、迪士尼 及樂高遊樂園等，也透過影片導覽有大樹、恐龍、掛畫與巨型書本等作為藝術布置的喜瑞都圖書館，並推薦如傲慢與偏見、梅岡城故事、安妮日記等，也介紹他們多采多姿的校園生活與社團活動。派拉蒙高中義工隊更帶來拉丁美食和文化介紹，台灣學生表示受益匪淺。