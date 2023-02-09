喜瑞都社區學院雲端寒假英語營 台生3天開口說英語
為期三天的喜瑞都社區學院2023年台美雲端寒假英語營日前結束，喜瑞都地區三所大學和多所高中的師生、義工與台灣學生隔洋雲端互動，台灣同學三天内開口說英語，進步神速。
喜瑞都學院校董劉昕教授表示，今年是喜瑞都學院第三年舉辦英語營，從1月29日到31日短短三天内，南加的義工學生們透過遊戲和英語歌曲，帶領台灣學生輕鬆學英文，同時鼓勵每一個台灣同學開口說英語，互相交流日常生活，分享在地文化。美國義工和台北市濱江國中、 弘道國中、石牌國中的學生，以及新北市的國高中生一起互相交流。每天課堂歡聲笑語，學生都捨不得下課。三天英語營結束時， 學生和義工們都成了好友，盛邀互訪。
劉昕教授感謝義工們投放時間和精力參加交流和教學。她表示，今年英語營的60位義工來自喜瑞都學院、瑞航都學院、長堤州大及喜瑞都高中、惠特尼高中等學校。採取小班教學， 讓參與的學生每天都能與不同類型的講師互動，並學習不同的文化主題，透過有趣的破冰遊戲Two Truths and a Lie、Would you rather、英文猜謎等打破螢幕前的距離感。
同時鼓勵學生用文字訊息或開麥克風與講師互動，義工們也介紹洛杉磯的藝術文化、NBA籃球、大型都市公園、迪士尼及樂高遊樂園等，也透過影片導覽有大樹、恐龍、掛畫與巨型書本等作為藝術布置的喜瑞都圖書館，並推薦如傲慢與偏見、梅岡城故事、安妮日記等，也介紹他們多采多姿的校園生活與社團活動。派拉蒙高中義工隊更帶來拉丁美食和文化介紹，台灣學生表示受益匪淺。
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