ICIA中英雙語特許學校 爾灣學區批准

ICIA公立特許學校創校團隊7日出席爾灣學區教委會議，見證歷史性決策並向爾灣學區教委、總監致謝。（記者蕭迪玉／攝影）

爾灣 聯合學區 （IUSD）在2月7日的教委會議中，通過公立特許學校Irvine Chinese Immersion Academy（ICIA）的請願書，這是有史以來第一個獲得爾灣學區批准的公立特許學校，計畫在未來五年內招收400名以上的學生。

ICIA公立特許學校請願書由南海岸中華文化協會暨爾灣中文學校提出，去年10月收集超過680多個家長簽名連署，爾灣學區於12月13日召開公聽會，聽取家長、學生及社區人士發表意見。

爾灣學區經過仔細審核請願書後，學區總監Terry Walker在7日在教委會議中報告說，從公聽會中可看出ICIA公立特許學校獲得社區的強力支持，同時請願書內容符合現行的教育 規範與法律，建議教委會同意成立ICIA公立特許學校，附帶條件是由學區及ICIA公立特許學校先完成一份備忘錄。

根據ICIA公立特許學校提出的請願書，該校採取中、英雙語沉浸式教學，將有專屬的校園、管理及教學系統，獨立於現有的爾灣中文學校之外，第一年計畫招收258名幼稚園到三年級學生，並逐年擴增到408名學生。

ICIA公立特許學校請願書主要提案人鍾幼蘭表示，隨著爾灣市居民結構的改變，中、英雙語沉浸式學校的需求也日益增加，爾灣學區一向對成立特許學校的要求十分嚴格。此次提出公立特許學校請願書的南海岸中華文化協會，在社區推展華語教育與中華文化的成績有目共睹，且曾與爾灣學區合作多年，ICIA公立特許學校獲准成立，顯示中文教育在美國獲得主流社會認可，並進而成為公立教育體系的一部分，從每周末上課一次的僑校，到每天上課學中文的公立學校，都為社區提供更多元化學習語言及文化的機會。