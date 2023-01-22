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雷傑納隆科學獎2023學者榜／洪韻致研究海馬體 新發現受肯定

記者丁曙／巴沙迪那報導
洪韻致研究大腦結構的神經體，膺選2023年雷傑納隆STS 學者。（受訪者提供）
洪韻致研究大腦結構的神經體，膺選2023年雷傑納隆STS 學者。（受訪者提供）

巴沙迪那（Pasadena）市多元技術學校（Polytechnic School）華裔生洪韻致（Elizabeth Hong），今年以研究大腦結構的神經體的成果，膺選2023年雷傑納隆科學獎學者（STS Scholar），未來將繼續學習認知神經科學（Cognitive neuroscience）。

海馬體（Hippocampus）是一個複雜的大腦結構，深入顳葉，在學習和記憶中起著重要作用。但海馬體也是一種易受傷害的結構，會因各種刺激而受損。研究表明，它還會受到各種神經和精神疾病的影響。洪韻致的科研項目名稱「表示不同環境中的空間：海馬體的神經網絡模型」 (Representing Space in Different Contexts: A Neural Network Model of the Hippocampus)，她探索了使用計算機化海馬體模型（使用神經網絡）進行位置細胞重新映射，該模型接受與外部地標相關的自我運動和視覺位置的輸入，有了新的發現，受到專家們的肯定。

洪韻致介紹，儘管新冠（ Covid-19） 大流行期間，開展任何科學研究都變得更加困難，但由於她的工作重點是計算建模，因此能夠在整個項目中，虛擬地利用資源和支持。她非常感謝有機會為這項研究，融合自己對神經科學興趣和電腦編程技能。她表示，很榮幸能夠在眾多才華橫溢、勤奮努力的年輕科學家中脫穎而出，獲得這項高中生的重大榮譽。

洪韻致說，她對於研究人類大腦的興趣始於童年，早在11歲時就開始接觸和學習人類神經網絡。雖然目前尚未決定去哪一所大學深造，但已計畫繼續學習認知神經科學（Cognitive neuroscience），重點是計算和數學。 此外，她在實驗室的工作是影響未來從事科學研究的因素。

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