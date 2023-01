雷傑納隆科學獎2023學者榜／洪韻致研究海馬體 新發現受肯定

洪韻致研究大腦結構的神經體,膺選2023年雷傑納隆STS 學者。(受訪者提供)

巴沙迪那(Pasadena)市多元技術學校(Polytechnic School)華裔 生洪韻致(Elizabeth Hong),今年以研究大腦結構的神經體的成果,膺選2023 年雷傑納隆科學獎學者(STS Scholar),未來將繼續學習認知神經科學(Cognitive neuroscience)。

海馬體(Hippocampus)是一個複雜的大腦結構,深入顳葉,在學習和記憶中起著重要作用。但海馬體也是一種易受傷害的結構,會因各種刺激而受損。研究表明,它還會受到各種神經和精神疾病的影響。洪韻致的科研項目名稱「表示不同環境中的空間:海馬體的神經網絡模型」 (Representing Space in Different Contexts: A Neural Network Model of the Hippocampus),她探索了使用計算機化海馬體模型(使用神經網絡)進行位置細胞重新映射,該模型接受與外部地標相關的自我運動和視覺位置的輸入,有了新的發現,受到專家們的肯定。

洪韻致介紹,儘管新冠( Covid-19) 大流行期間,開展任何科學研究都變得更加困難,但由於她的工作重點是計算建模,因此能夠在整個項目中,虛擬地利用資源和支持。她非常感謝有機會為這項研究,融合自己對神經科學興趣和電腦編程技能。她表示,很榮幸能夠在眾多才華橫溢、勤奮努力的年輕科學家中脫穎而出,獲得這項高中生的重大榮譽。

洪韻致說,她對於研究人類大腦的興趣始於童年,早在11歲時就開始接觸和學習人類神經網絡。雖然目前尚未決定去哪一所大學深造,但已計畫繼續學習認知神經科學(Cognitive neuroscience),重點是計算和數學。 此外,她在實驗室的工作是影響未來從事科學研究的因素。