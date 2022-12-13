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喜瑞都社區學院理事 劉昕連任並委任主席

記者陳懿╱洛杉磯報導
喜瑞都社區學院理事會和支持者合照，站在中間一排左邊、身著紅上衣的劉昕，被委任為理事會主席。 (圖片來源: 劉昕提供 )
喜瑞都社區學院理事會和支持者合照，站在中間一排左邊、身著紅上衣的劉昕，被委任為理事會主席。 (圖片來源: 劉昕提供 )

劉昕（Shin Liu）博士日前在洛杉磯縣喜瑞都社區學院 (Cerritos College)理事會成員（Board of Trustees）的見證下，宣誓就任為理事。同時她被理事會委任為主席（President）。

根據布朗法案，理事會主席一職將透過選舉，但這次劉昕卻在沒有任何對手下當選。原因是她在上一任任期的傑出表現，讓理事會所有成員一致通過委任她為主席。深究目前在瑞航都社區學院擔任電腦系教授的劉昕，早在2009年起就當選為喜瑞都社區學院理事，在任上建立良好的聲譽。 

目標以讓喜瑞都學院的學生更加國際化，劉昕不僅在喜瑞都學院開設中文課程，並在2017年推動「美國大學生赴台灣實習教授英語計畫」，聯合台灣的教育單位，讓美國的學生到台灣各級學校教英文，順便拓展世界觀。該計畫雖然在疫情下暫停，但是劉昕表示，上任後將持續推動該計畫，讓學生出國體驗不同的國土風情，也讓台灣被更多人關注。

劉昕指出，喜瑞都社區學院所在城市的人口組成，大多是少數族裔或者是中低收入家庭，所以許多學生甚至沒有離開過美國，更不用說認識其他文化。在他們第一趟去台灣的旅途中，有一位學生因為第一次坐飛機，顯得十分緊張，每一小時就向劉昕詢問: 「我們到台灣了嗎?」

而落地台灣後，還有台灣的學生負責帶領美國來的大學生一起逛夜市，分享台灣美食小吃。有一位台灣同學點了一份炸雞屁股，而美國同學們不知道是什麼就跟著一起吃，當他們知道原材料後，十分驚訝，表示是第一次吃到雞屁股，而且也從未想過該部位可以吃。

對於輕易連任，劉昕表示，這全是因為對她的愛戴和信任，並且因為不用競選，省下一筆資金。而她將利用這筆錢來推動由政府發行的DE雙學分課程。DE全稱為Dual Enrollment，是一個由社區學院提供給高中生的課程，在高中時期選修指定的課程，同時能拿到大學學分。所以在高中畢業時，也能獲得副學士學位 (Associate Degree)。而在DE獲取的學分，還能在UC以及CSU系統的大學內相抵，能省更多通識課的學費。但是這個政策還有許多家長不知道，所以她希望在任內能多多推廣，讓家長和學生認識更多選擇。

劉昕的用心讓喜瑞都學院學生和社區人士都能深切感受到，也反映在這次理事會主席的競選。劉昕指出，她也看到在各行各業的華人互相幫助，還有在管理階層的人能匯集聲量，幫助無法出聲的人爭取應有權利。

喜瑞都 低收入 疫情

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