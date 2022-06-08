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亞凱迪亞高中 35位畢業生進名校

記者丁曙／亞凱迪亞報導
亞凱迪亞高中2018年畢業禮狂歡，千隻四方帽擲飛天空。（亞凱迪亞學區提供）
亞凱迪亞高中2018年畢業禮狂歡，千隻四方帽擲飛天空。（亞凱迪亞學區提供）

華裔生過半的亞凱迪亞高中（Arcadia High School）2022屆畢業典禮，6月3日（周五）晚6點30分在聖塔安妮塔公園賽馬場前舉行。由於大流行的挑戰，本屆畢業班克服了教育史上最困難的經歷之一，憑藉99.7% 的畢業率、35名畢業生被常春藤盟校（Ivy League schools）等最負盛名的美國大學錄取，依然表現出色。

據亞凱迪亞學區（Arcadia USD）公共資訊主任Ryan Foran公布的名單，2022屆亞凱迪亞高中畢業生有四人被常春藤盟校（Ivy League schools）錄取，其中布朗大學（Brown University）1人，康奈爾大學（Cornell University）1人，以及賓州大學（University of Pennsylvania）2人。其他頂級名校包括麻省理工學院（MIT）1人、加州理工學院（Cal Tech）1人，南加州大學（USC）16人，洛杉磯加州大學（UCLA）13人，以及巴沙迪那學院（PCC）208人，還有全國許多其他重點大學。

亞凱迪亞高中2022年畢業生729人，畢業率99.7%（2021 年加州平均：87.3%）；平均GPA：3.46（滿足所有UC大學的最低錄取標準）；SAT平均成績：1360（2021年全國平均成績：1060）；ACT平均31分（2021年全國平均：21）。

本屆畢業生申請不同高等院校305所，提交大學申請書總計5897份，包括申請最多的公立大學加州大學爾灣分校（UCI）343份，申請最多的私立大學南加州大學（USC）186份，有資格進入四年制大學的畢業生比例超過90%。

加州大學 亞凱迪亞 常春藤

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