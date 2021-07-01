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聖瑪利諾土地稅74%過關 學區E提案捲土重來逆轉勝

記者李雪／聖瑪利諾市報導
早先聖瑪利諾學區家長為E提案自發舉辦造勢活動。（記者李雪／攝影）
早先聖瑪利諾學區家長為E提案自發舉辦造勢活動。（記者李雪／攝影）

聖瑪利諾聯合學區土地稅（parcel tax）E提案（Measure E）在29日公投中，以74%的優勢順利通過。一些家長數月以來對開除大量老師的擔憂，暫時可以放下了。

E提案早先在今年3月公投中闖關失敗，因為該提案通過需要66.67％的多數票，但當時只獲得63.04％支持票。學區失去每年410萬元資金來源，恐將削減大批教師。

這讓許多家長擔憂，在過去幾個月中，一些家長自發舉辦不少造勢和宣傳活動，呼籲大家再次支持E提案，也需要籌措資金。因為即使E提案在6月29日順利過關，7月1日要把老師全數回聘，好的老師也可能已另謀高就，無法續留於聖瑪利諾學區，因此在5月15日之前也需捐款留住老師。

日昨投票結果顯現出壓倒性結果，74.17%的選票投給通過，即3205票。這將使這筆稅收再延長有效期六年。根據學區網站，這筆稅收資金支持34名教師、三名輔導員和四個技術支援職位。65歲及以上的耆老可以免稅，已有1000多位選民享受耆老豁免。

該案將向每塊地（parcel）收取968元土地稅，每年可為學區提供超過400萬元資金。該案最初是在2009年公投通過，然後在2015年由選民公投延續。原本續期一向順利，但早先忽然落敗，學區似也相當意外。

隨後學區將提案重新放上特別選舉的選票，按學區總監形容去除了早先投票中「看起來有爭議的部分」，即是將這項土地稅永久存續。新選票上將只是更新現有E提案，六年期限、數額都一樣。

有家長認為，上一版的提案將這項稅改成無限期，但宣傳中也沒有著重提及這一點，令人感到不快，所以不想支持。也有家長表示不支持的原因，其實是因為不信任學區的官員，以及令人感到起疑和不透明的財務。不過早先的不通過似乎也讓學區感到意外，「希望他們學到教訓」。

學區 公投 投票

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