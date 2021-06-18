我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美55.2%成人 完全接種疫苗

台新增本土確診187例、21死 雙北皆破70例

疫情惹禍？聖瑪利諾高中 無人進常春藤聯盟

記者丁曙／聖瑪利諾報導
聖瑪利諾高中2021年畢業生，反常地沒有一人被常春藤聯盟大學錄取。（聖瑪利諾學區網站）
聖瑪利諾高中2021年畢業生，反常地沒有一人被常春藤聯盟大學錄取。（聖瑪利諾學區網站）

負笈遠行，是有志少年開啟人生事業的寫照，然而，教學品質在洛杉磯縣公校數一數二的聖瑪利諾高中（SMHS），2021年畢業生反常地沒有一人被常春藤聯盟大學（IVY League Universities）錄取。學區教委解釋，受疫情影響，很多家長傾向子女務實選擇本地大學；家長則認為，疫情取消標準考試，阻礙了亞裔生學術表現。

2021聖瑪利諾高中約160多名畢業生，近期舉行現場畢業典禮，但大學錄取成績單不如往年亮麗，雖有幾名學生錄取史丹福(Stanford)、麻省理工（MIT）、杜克（Duke）、空軍官校（Air Force Academy）等名校，但比較2020年的升學成績單略遜一籌。

2020年聖瑪利諾高中畢業生有六人挺進常春藤聯盟，包括賓州大學（Penn）一人，布朗大學（Brown）一人，哥倫比亞大學（Columbia）二人，康奈爾大學（Cornell）二人；挺進美東其它名校的還有麻省理工一人、杜克一人、約翰霍普金斯（Jones Hopkins）三人，以及西點軍校（West Point）一人。

教委：家長傾向子女選擇本地大學

對此，資深教委張志堅解釋，2021畢業生申請大學截止日期為2020年10月，當時疫情形勢仍不明朗，家長和學生心中無底。以往幾屆被東部名校錄取的聖瑪利諾高中校友，因為疫情影響、校園關閉，也只能回家上網課，沒有名師當面授課，沒有校園同學互動，教學成效大打折扣。所以，當時部分家長並不熱衷鼓勵子女申請常春藤名校，而是務實選擇居家附近的大學，特別是洛杉磯加州大學(UCLA)及南加州大學（USC）。今年聖瑪利諾高中畢業生去洛杉磯加大（UCLA）和USC求學深造的人數比較多。

家長：取消標準考試阻礙亞裔生表現

華人家長朱太太表示，疫情期間，申請大學不必提交SAT或ACT標準考試成績單，亞裔生擅長學術考試的優勢難以發揮，無法彰顯自己的價值。而且，名校招生也不像疫情之前重視學業表現，而比較看重學生的經濟狀況和社區服務，這些方面都不是亞裔生的強項，客觀上也降低了亞裔生的錄取率。

還有一位社區人士表示，2020年3月加州初選，聖瑪利諾學區推動的「學校設施維修和學生安全」提案（Measure-S）擬發行2億元債券，升級改造學區的基礎設施。但此案加稅案罕見地被聖瑪利諾選民否決，重挫學區教委會和教職員工們的士氣，也在一定程度上影響到教育品質和升學輔導。

聖瑪利諾 疫情 亞裔

上一則

洛城新語／應該只喝水 不要快樂嗎？

下一則

洛縣籲非裔、西裔勞工 快打疫苗

延伸閱讀

打疫苗中獎 紐約皇后區華生 獲大學四年全額獎學金

打疫苗中獎 紐約皇后區華生 獲大學四年全額獎學金
《老照片說故事》大學路迢迢

《老照片說故事》大學路迢迢
南加聖瑪利諾高中以學術出名 但為何無人進常春藤？

南加聖瑪利諾高中以學術出名 但為何無人進常春藤？
畢業生最佳工作地 北卡杜倫全美排名第7

畢業生最佳工作地 北卡杜倫全美排名第7
美大學要求返校先接種 台生驚覺AZ不被認可

美大學要求返校先接種 台生驚覺AZ不被認可
公校種族隔離全美居首 持續惡化

公校種族隔離全美居首 持續惡化

熱門新聞

警方調查發現吳美意是個謎樣人物。（爾灣警局提供）

南加華人母女失蹤案 母親是謎樣人物 其夫案發前被弄昏

2021-06-10 22:04
6月15日加州全面重開前夕，舊金山已遊人如織。（周先生提供）

加州重啟前夕旅遊井噴、物價飆漲 遊客叫苦

2021-06-14 02:20
南加華人社區保母工作的含金量相當高，尤其受疫情影響，現在一些照顧孩子的保母月薪已漲到6000元至7000元。（檔案圖）

疫情下 南加保母這職業 薪資比博士後還高

2021-06-11 22:41
疫情以來，包機成為富豪出行最安全的工具之一。（讀者提供）

台灣包機來打疫苗 單程25萬 已有兩批成行

2021-06-13 02:20
華裔醫師林永健作為首批接種疫苗的醫護人員，目前抗體雖還在陽性線以上，但已經大幅下降。（林永健提供）

首批接種疫苗醫護 時隔半年抗體減

2021-06-17 02:18
程美玲與小兒子同在洛杉磯加大就學。（程美玲提供）

前華航空姐育兒有成後返校更上層樓 本月畢業於UCLA

2021-06-13 21:42

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
甫獲密大雙碩士 23歲中國女留生 玩槳板意外溺斃

甫獲密大雙碩士 23歲中國女留生 玩槳板意外溺斃
紐約非裔男搶82歲華翁還毆頭 嫌為華埠頭痛人物

紐約非裔男搶82歲華翁還毆頭 嫌為華埠頭痛人物
幾周內新冠疫苗送往台灣？ 美亞太副助卿：希望更快

幾周內新冠疫苗送往台灣？ 美亞太副助卿：希望更快
疫情、歧視、工作機會 許多亞裔遷回亞洲

疫情、歧視、工作機會 許多亞裔遷回亞洲
最高法院7：2 保留歐記健保…拜登執政重大勝利

最高法院7：2 保留歐記健保…拜登執政重大勝利