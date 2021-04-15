進名校教戰守則／運動專長 大學招生優先考慮

擅長田徑運動的荆大西參觀耶魯大學田徑場跑道。（荆大西提供）

在大學申請和錄取方面，學生運動員究竟有什麼優勢呢？領導能力、團隊合作、堅定承諾、全面發展、代校參賽、為校爭光，體育運動可以為高中學生帶來許多積極的技能，大學招生 往往優先考慮申請人的運動專長。

領導能力和團隊合作是大學招生委員會重視的學生重要素質。在集體項目的球類競賽中，往往透過隊長帶領隊友取得競賽的勝利，同時可以向大學招生委員會展示領導才能和團隊合作精神，自然會受到重視。

大學除了培養學術人才，也很重視活動和學術之間的平衡，成為全面發展的人才。例如，參加訓練迫使學生管理好時間，有效安排學習生活。這些組織和時間管理技能以及其他技能（領導、承諾、目標設定），可以培養學生成為一個全面發展和做事負責的人。

常春藤聯盟八所大學每年舉辦春季運動會（Ivy League Spring Competition），舉行多種項目的競技比賽，而學生運動員代表母校參加比賽，兌現他們對體育運動的承諾，學校也需要自己的運動人才。因此，精英運動員最有可能在申請大學時展現獨特的優勢，包括獲得體育獎學金的機會。

亞凱迪亞 高中2018屆校友荊大西（Darius Jing）和伯娜（Lauren Buehner），分別被耶魯大學 （Yale University）和哥倫比亞大學（Columbia University）錄取。亞凱迪亞高中田徑隊教練舒爾茲（Chris Schultz）介紹，兩人都是學校田徑隊員，荊大西保持學校男子短跑和跳遠紀錄，伯娜是女子100米和200米短跑、女子4 X100和4X400接力的學校紀錄保持者。11年級時，荊大西創下了百米短跑11.36秒與400米跑50.9秒的學校紀錄，跳遠成績24呎0.5吋。