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疫期申請暴增 大學錄取率降低 華裔學生面臨挑戰

記者邵敏／洛杉磯報導
SAT考試成績已經被許多大學視為可有可無。(College Board)
SAT考試成績已經被許多大學視為可有可無。(College Board)

正值美國各大院校放榜季節，特殊的疫情一年，大學招生發生諸多改變。今年的錄取情況大致如何，華裔學生又面臨怎樣的挑戰？

美國教育服務機構文美集團諮詢總監Michael Wan說：「因為申請人數暴增，競爭激烈，今年整體錄取率下降。」從相關數據看，今年加州大學十所分校的預估錄取率都比去年低，比如柏克萊加大(UC Berkeley)去年錄取率17.50%，今年預估錄取率是13.68%，下降近4個百分點。

由於新冠疫情，許多學生無法參加標化考試，大多數常春藤盟校及知名院校今年暫停對SAT或ACT成績的要求，首次實行「test optional」，也就是說學生可以不提交SAT或ACT成績，消息一公布讓今秋美國大學申請暴增，激烈的競爭帶來錄取率下降。

哈佛大學今年在提早申請階段，從1萬多名申請者中錄取了747名，比去年少錄取148人。往年，哈佛大學提早申請錄取率一直保持在13.4％以上，而今年錄取率為7.4%，下降幅度明顯。其中非裔占錄取人數16.6%(去年12.7%)，亞裔23.4%（去年24%），拉丁裔10.4%(去年11%)。

Michael認為，對華裔學生來說，今年大學錄取有幾個明顯劣勢，首先是不提供考試成績帶來的劣勢。 「考試成績歷來是華裔學生強項，由於今年大部分名校不要求學生提供SAT或ACT成績，華裔學生以往的成績優勢今年就不是很明顯。」

第二個劣勢是華裔學生個人素質的展現。華裔學生在課外活動、領導力、社區服務方面一直不如其它族裔，這一年在新冠疫情影響下，學生開展這些活動更受到限制。

教育升學顧問Sally Li提出：「學生申請大學需要展示曾參加過的課外活動、社區服務、社會實踐等方面，這些一定要有長期規畫，才能展現個人特色。」很多華裔學生會在申請大學前臨時抱佛腳參加社會實踐，但疫情突然襲擊，臨時計畫被打亂，顯得措手不及。

受疫情影響，居家接受遠程教育的華裔學生，學習成績普遍下滑。Sally說：「由於長時間在家接觸電腦，很多學生染上網癮，同時與學校溝通不暢，作業完成度下降。」

此外，許多居家防疫的華人家長升學信息渠道不暢，缺少對選校、規畫方面的專業知識，焦慮的家長不知如何幫助孩子。這些都是華裔學生今年面對的各種現實問題。

華裔 疫情 美國

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