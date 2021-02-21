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加州已接種700萬劑新冠疫苗 病例、住院數續降

春節期間如何陪孩子過？爸媽看過來

【洛杉磯訊】
加州非營利組織「First 5 California」向華人社區拜年。（該組織提供）
加州非營利組織「First 5 California」向華人社區拜年。（該組織提供）

1998年加州選民通過第10號提案，對菸草產品徵稅，為零至五歲兒童及其家庭提供服務，並因此創建了「First 5 California」（加州前五年學童計畫），致力於通過全面的教育、衛生服務、幼兒照顧及其他重要計畫，改善加州的幼兒及其家庭的生活。該非營利組織執行董事Camille Maben，針對農曆新年期間對家長提出以下建議。 

Maben說，在迎來牛年並迎接身體健康和財富之際，可以透過線上方式與遠方親人一起闔家慶祝。由於新冠疫情仍持續和對大型聚會的限制，建議家長可以不同方式慶祝農曆新年，以保護家人和朋友。

家長可通過分享說話、閱讀和唱歌來帶動孩子，從而促進孩子的大腦和語言的健康發育。比如談談農曆新年的意義，甚至可用母語和英語與年幼的孩子分析您的家庭傳統。Maben說，學習家庭語言和英語可使孩子從出生起就具有雙語優勢，為他們的未來提供廣泛的學習益處，並且可以幫助他們獲得對其文化和傳統的欣賞。

 

此外，春節期間是閱讀有關農曆新年，以及其他文化和家庭傳統的書籍和故事的絕佳時機。每天抽出時間給您的孩子朗讀，並分享您在童年對農曆新年傳統的回憶。

 

伴隨新年歌曲音樂唱歌跳舞，比如在汽車旅行時，以及在家中傾聽迎接新年的歌曲。與您的孩子一起創造唱歌跳舞的新傳統。或是在家裡與家人創造新的回憶— 抽出美好的時光，教小孩子有關傳統遊戲的知識，或共同創造手工藝品為新年裝飾。

 

也可選擇一起做飯和吃飯，讓孩子參與識別、描述和測量食材以及其他廚房任務，教導他們每種特殊新年食物的含義。

 

這個農曆新年期間，並請採取措施保護自己和親人，包括戴上口罩、經常洗手並保持社交距離。有關疫情流行期間育兒的更多資訊、提示、支持和資源，可上網瀏覽：www.first5california.com/covid。

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