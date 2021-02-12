聖瑪利諾中文學校線上賀年 家長一起同樂

聖瑪利諾中文學校2月10日舉辦線上賀新春活動。（洛僑中心提供）

聖瑪利諾 中文學校2月10日舉辦線上賀新春活動，橫跨不同年紀的初、中、高級班學生，以合唱新年歌曲、說吉祥話以及春聯書法作品等方式，展示學習成果，表演精采活潑，充滿濃濃年味。

賀新春活動由各班學生接續表演，首先以喜氣的裝扮，展示僑委會贈送的牛年小提燈，每位學生在鏡頭前接力合唱新年歌曲、朗讀吉祥話，以及製作牛年造型的頭飾與春聯，家長也一起同樂，度過難忘的小年夜。

出席活動的包括校長車慶餘、聖瑪利諾學區教委主席張志堅 (Joseph Chang)、聖瑪利諾中文學校校董主席林友仁、前主席梁景琳以及行政主任鄭中惠等。

洛杉磯 僑教中心主任張皓鈞及副主任廖儷雲共同出席，張皓鈞肯定聖瑪利諾中文學校自新冠肺炎疫情 初始就投入遠距教學，在校長車慶餘、校董會及家長的共同努力下，在艱難的環境中仍持續成長茁壯。另因應孔子學院退場，僑委會推出更多面向的僑教政策，期望與聖瑪利諾中文學校攜手合作。

聖瑪利諾中文學校成立超過40年，學生年齡涵蓋幼兒園階段至成人班，包括許多非華裔人士，除了開設適合不同程度的語言課程，另提供美術、音樂、舞蹈、創意黏土等才藝課程，教學內容豐富。