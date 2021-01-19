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疫情生活 北郡中文學校線上演講比賽

聖地牙哥訊
北郡中文學校舉行線上演講比賽，提升小朋友中文表達能力。（橙僑中心提供）
北郡中文學校舉行線上演講比賽，提升小朋友中文表達能力。（橙僑中心提供）

聖地牙哥北郡中文學校日前舉行2021年線上演講比賽，今年演講以「疫情下的生活」為主題，學生們描述自己在疫情中如何上課學習、上舞蹈課、鋼琴課、打karate以及和家人一起的休閒活動，比賽根據學生年齡和學習程度，分為雙語A組、雙語B組、初級組、中級組、高級組、即席演講等六組舉行。

歷時兩周的比賽，得獎學生名單如下：雙語A組：第一名彭艾登及施曉晴、第二名鄭傑生。雙語B組：第一名羅締雅、第二名鄭立婷、優勝紹雪梨。初級組：第一名梁昀晶、第二名尹炫燁、第三名陳雨彤、優勝尹翌鴻。中級組：第一名宋曼禾、第二名洪琳婷。高級組：第一名謝冠廷、第二名吳昌毅、優勝余相霂。即席演講：第一名孫海躍、第二名林佳允、第三名陳凱月、優勝范希敏。

校長邱秀莉表示，該校為鼓勵學生練習使用中文表達想法，與人溝通，年年舉辦演講比賽。參賽的同學們個個全力以赴，雖然在家參加比賽，又要克服設備和技術挑戰，但參賽熱情不減。高級組及最具挑戰性的即席演講比賽，學生在上台前三分鐘才拿到演講題目，僅有三分鐘時間準備，上台必須有條不紊地根據題目發表想法。若非平時訓練有素，這對成人也不易達成。大部分參賽者都侃侃而談，有條有理，讓大家看到學生們紮實的中文程度，六位評審對參賽同學都提出建設性意見，讓每位同學受益無窮。

橙縣華僑文教服務中心主任蔣翼鵬以錄影方式參與並致詞，肯定北郡中文學校在新冠疫情下，學校工作團隊如此積極，才能不間斷舉辦這項有意義的活動。他鼓勵同學把中文學好，對來進入社會工作有很大幫助。

高級組及最具挑戰性的即席演講比賽，大部分的參賽者都能侃侃而談，有條有理。（橙僑中...
高級組及最具挑戰性的即席演講比賽，大部分的參賽者都能侃侃而談，有條有理。（橙僑中心提供）

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