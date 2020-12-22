ABC成人學校 將保留網上實作課

ABC成人學校的牙醫課程，採取線上傳授理論，線下小群體實際操作。（ABC成人學校臉書）

美國新冠肺炎疫情 發生後，對南加成人教育 也是很大挑戰。在防疫避疫前提下，如何利用網路教學滿足成人學生求知需要？ABC成人學校為成人教育樹立典範。校長王保玲說，全面實施成人教育在網路上課，先前從來沒有過，如今該校舉辦成人虛擬課堂進展順利，且認為家長親子 課更適合網路進行，今後考慮會保留網上授課。

王保玲說，疫情導致該校一些休閒類課程停授，還有修車技術及焊接課程也停止。但電腦、ESL、高中教育文憑及職業訓練課程正常進行，為避疫需要，職業技能理論課在網上教授，實際操作採取小群體線下進行。

她表示，為了能讓學生從遠端學習電腦知識，操作一些高階軟體，該校允許學生通過遠端進入學校電腦系統，在電腦教師指導下，學習高階軟體操作。對於美容美髮課程，由於按規定學生必須有實際操作小時數，學校允許學生為家庭成員提供實際練習，理論課由教師網上教授。同時在避疫前提下，教師在教室採取小群體授課，滿足學生盡快考取資格證書需要。其他技能課如牙醫課程，也多採取網上教學及小群體教室授課方式。

為完善網上教學需要，該校投資為教職員配備工作電腦，還為一些教室配備網路相機，並補貼教師在家中上網課費用支出。王保玲表示，網上教學對於教職員們也是一個很大挑戰，目前來看，教職員網路授課水平提高很快，進展順利。

王保玲說，通過網上教學，也發現一些課程很適合網路，比如家長親子課程。先前是家長們在一天上班後，返家趕緊忙完家務，然後來成人學校上課。現在實施網上授課，家長們就不必趕時間到校，在家裡就可在網上完成課程內容。而且親子論壇也可在網上完成。所以對於家長親子課程的網上授課，今後會考慮保留。