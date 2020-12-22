我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州擬延長「居家令」 聖荷昆谷、南加ICU床位用盡

輕鬆過關！參院91比7票通過9000億元紓困案

ABC成人學校 將保留網上實作課

記者啟鉻／洛杉磯報導
ABC成人學校的牙醫課程，採取線上傳授理論，線下小群體實際操作。（ABC成人學校臉書）
ABC成人學校的牙醫課程，採取線上傳授理論，線下小群體實際操作。（ABC成人學校臉書）

美國新冠肺炎疫情發生後，對南加成人教育也是很大挑戰。在防疫避疫前提下，如何利用網路教學滿足成人學生求知需要？ABC成人學校為成人教育樹立典範。校長王保玲說，全面實施成人教育在網路上課，先前從來沒有過，如今該校舉辦成人虛擬課堂進展順利，且認為家長親子課更適合網路進行，今後考慮會保留網上授課。

王保玲說，疫情導致該校一些休閒類課程停授，還有修車技術及焊接課程也停止。但電腦、ESL、高中教育文憑及職業訓練課程正常進行，為避疫需要，職業技能理論課在網上教授，實際操作採取小群體線下進行。

她表示，為了能讓學生從遠端學習電腦知識，操作一些高階軟體，該校允許學生通過遠端進入學校電腦系統，在電腦教師指導下，學習高階軟體操作。對於美容美髮課程，由於按規定學生必須有實際操作小時數，學校允許學生為家庭成員提供實際練習，理論課由教師網上教授。同時在避疫前提下，教師在教室採取小群體授課，滿足學生盡快考取資格證書需要。其他技能課如牙醫課程，也多採取網上教學及小群體教室授課方式。

為完善網上教學需要，該校投資為教職員配備工作電腦，還為一些教室配備網路相機，並補貼教師在家中上網課費用支出。王保玲表示，網上教學對於教職員們也是一個很大挑戰，目前來看，教職員網路授課水平提高很快，進展順利。

王保玲說，通過網上教學，也發現一些課程很適合網路，比如家長親子課程。先前是家長們在一天上班後，返家趕緊忙完家務，然後來成人學校上課。現在實施網上授課，家長們就不必趕時間到校，在家裡就可在網上完成課程內容。而且親子論壇也可在網上完成。所以對於家長親子課程的網上授課，今後會考慮保留。

教育 親子 疫情

上一則

街道清掃日違停 鑽石吧恢復執法

下一則

自家搭建樹屋 當心法規、安全

延伸閱讀

張効維矯正牙醫診所 現已重新投入服務診所實行嚴謹防疫措施 讓大家安全健康

張効維矯正牙醫診所 現已重新投入服務診所實行嚴謹防疫措施 讓大家安全健康
唐人街家庭牙醫中心喬遷新址-天河城將繼續為您提供安全的牙科治療服務！

唐人街家庭牙醫中心喬遷新址-天河城將繼續為您提供安全的牙科治療服務！
教職員工會談判要求 布里德：超出衛生局指引

教職員工會談判要求 布里德：超出衛生局指引
吳彥祖1個月連拿3證書 升格賽車手

吳彥祖1個月連拿3證書 升格賽車手
美洲中華牙醫學會嚴守專業防疫規定

美洲中華牙醫學會嚴守專業防疫規定
林錦秀牙醫博士談定期洗牙口腔保健的重要

林錦秀牙醫博士談定期洗牙口腔保健的重要

熱門新聞

聯合航空591號航班抵達洛杉磯國際機場。（ABC 7）

飛洛杉磯聯航班機急降紐奧良 1旅客疑因新冠驟逝

2020-12-19 02:00

爾灣母女失蹤逾年恐遭綁架 FBI懸賞萬元尋人

2020-12-18 14:30
9000億元新紓困法案幾近達成協議，包括第二波紓困金的發放。(美聯社)

如何領取第一及第二波紓困金？誰有資格？

2020-12-21 16:53
眾議院議長波洛西在接受美聯社採訪時(Nancy Pelosi)表示，國會計畫在19日晚，宣布達成協議的消息。（美聯社）

波洛西：國會計畫19日晚宣布達成9000億元新紓困案消息

2020-12-19 14:45
南加部分商圈因限制室內購物人數，出現消費者大排長龍的景象。（記者陳開／攝影）

南加「疫」怪相 ICU滿載 商圈排隊似黑五

2020-12-19 21:05
大多數新冠症狀是模棱兩可的。（美聯社）

嗅味覺減退 新冠最靠譜指標

2020-12-14 02:16

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
米努勤：美國人下周就能領到600元

米努勤：美國人下周就能領到600元
如何領取第一及第二波紓困金？誰有資格？

如何領取第一及第二波紓困金？誰有資格？
「死老外！滾出中國」童毆4外籍女孩 父1句話激怒網友

「死老外！滾出中國」童毆4外籍女孩 父1句話激怒網友
新毒株將讓疫苗失效？專家曝「疫苗仍有效」關鍵原因

新毒株將讓疫苗失效？專家曝「疫苗仍有效」關鍵原因
楊冪走紅毯手遮豪乳 「禮服往下滑」引熱議

楊冪走紅毯手遮豪乳 「禮服往下滑」引熱議