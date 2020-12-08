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宅家學習 家長憂缺乏社交活動

記者啟鉻╱洛杉磯報報導

華裔家長Joyce Yu有四個子女在羅蘭學區小學就讀，對於網上教學，提及每個孩子適應程度不同。而各學區教委認為學前班至三年級的學生，未來還需要適應實際的學校生活。

她說，雖然現在四個子女都能在網上聽老師上課，但年齡較小的孩子還是容易注意力不集中，但比起一開始上網課時好多了。她身為家長，還是很擔心網課教學比不上實際課堂教學質量，希望疫情盡快過去，孩子們都恢復到學校上課。

各學區網課教學雖然漸入正常，學生也多數適應。但教委們對有些問題還是很關注，比如學前班至三年級學生，這些學生正值模仿及亟需參與學生社交活動及學校生活，如果在家上網課，就無法熟悉體驗學校生活。

核桃谷學區教委佟儀說，核桃谷學區曾試圖安排這些學生到學校上課，但申請並未獲批。

阿罕布拉學區教委何永儉則認為，這些年幼學生一旦恢復在校上課後，需要重新適應和學習學校生活。

還有一些家長擔心，學區上網課，會導致子女在申請大學方面，無法表現更多能力。羅蘭學區教委陳正治說，疫情期間，體育活動、實驗課、職業技能課、學生活動都取消，在申請大學時，學生在領導能力、社會服務能力方面就缺乏亮點，就會影響申請理想大學。這些都是家長和學生頗為關心的問題。

學區 核桃 疫情

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