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房貸利率回落 30年期跌破6%

記者朱敏梓／洛杉磯報導
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4月6日當周，佳信貸款提供的30年期固定房貸利率為5.990%。(佳信貸款-劉豔...
4月6日當周，佳信貸款提供的30年期固定房貸利率為5.990%。(佳信貸款-劉豔秋提供)

4月6日當周，美國房貸利率與上周相比整體小幅回落，除20年期固定房貸利率維持在5.875%不變外，其餘均微幅下調，其中30年期固定房貸利率降至5.990%，顯示借貸成本壓力略有緩解。

在利率出現鬆動之際，半官方房貸機構房利美(Fannie Mae)於3月發布的住房預測報告指出，隨著經濟成長動能放緩與長期利率回落，美國房貸利率有望在2026年底前跌破6%，為近年來市場關注的重要轉折。

報告預測，2026年30年期固定房貸利率在第一季約維持6%，之後逐季下降，第二季降至5.9%、第三季5.8%，第四季進一步降至5.7%；2027年則大致維持在5.6%至5.7%區間。與2月預測相比，房利美已明顯下修利率走勢。

房利美指出，利率預測下調主要反映對宏觀經濟的重新評估。最新預測顯示，美國國內生產毛額（GDP）增速將較先前預期放緩，意味經濟降溫。一般而言，經濟成長放緩有助於抑制通膨，也會帶動長天期利率走低，其中10年期美債殖利率正是30年期房貸利率的重要參考指標。

隨著利率回落，市場普遍預期購屋負擔將有所改善。Realtor.com首席經濟學家Danielle Hale表示，若預測成真，這將是自2020年以來首次出現房貸月供下降的情況。她指出，雖然2026年房價仍預計上漲約2%，但在利率下降與收入成長的帶動下，整體可負擔性正在改善，實質購買壓力相對減輕。

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