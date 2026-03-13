我的頻道

台海防衛有變數？伊朗戰事拖長 亞洲憂美軍抽調武器彈藥

川普深夜發文嗆正摧毀伊朗 稱「今天等著看這些瘋狂人渣下場」

舊金山公寓租金飆升 除了南部兩個地區

編譯組／綜合報導
Parkmerced公寓群。（取自parkmerced.com）
舊金山紀事報報導，儘管舊金山多數地區的租金人工智慧產業帶動及新建築匱乏而持續噴發，但城市南端的兩處角落卻呈現截然不同的景象。

根據租屋平台Apartment List的數據顯示，郵遞區號94132地區（包含全市最大公寓群Parkmerced）的中位數租金在2025年2月至2026年2月間下跌了10%；另一平台Apartments.com則顯示跌幅約為4.2%。此外，位於城市東南邊緣的Bayview與Visitacion Valley社區，租金也小幅下滑了2.8%。

這與舊金山全市租金在過去一年上漲14%的大環境形成鮮明對比，目前全美租金走勢則大致持平。

租金走勢的分歧，主因指向擁有3221個單位的Parkmerced經歷了一連串的管理危機。原業主Maximus Real Estate Partners因拖欠18億美元貸款，於2025年3月失去主導權。

接管該物業的Douglas Wilson公司執行長威爾森（Douglas Wilson）指出，這座占地152英畝的社區面臨諸多痼疾，包括屋頂長藻類、乾腐、發霉、監視器失靈及油漆剝落。

接管團隊已投入2500萬美元進行翻新與景觀美化，並計畫再追加6000萬至7500萬美元。去年該社區有超過600間空房，入住率僅80%。在租金優惠（部分新戶最高享10%折扣）的驅動下，入住率已回升至87.5%。

目前每平方呎月租介於3.35至3.65美元。一房型城鎮屋（Townhomes）起租價約為2385美元。

除了設施失修，Parkmerced還面臨外部挑戰。鄰近的舊金山州立大學（SFSU）在2020年至2025年間入學人數驟減約25%，導致學生租房需求大幅削弱。威爾森表示，目前管理團隊正努力吸引更多學生回流。

接管團隊目前正以每月翻新75至90間公寓的速度推進，目標在今年9月將入住率提升至93%。威爾森同時致力於保留2011年即獲准但遲未動工的擴建計畫（預計增加5679個單位）。

威爾森樂觀說：「這裡地理位置優越，只是需要一些細心的呵護。」他預計在未來一兩年內，修復完成後的Parkmerced將能尋得新的買主。

2026燈會攤位介紹/Ding-go連結亞洲跨境物流產品

朋地山商場改建案 居民促環評要求公開資訊

