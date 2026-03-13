舊金山公寓租金飆升 除了南部兩個地區

Parkmerced公寓群。（取自parkmerced.com）

舊金山 紀事報報導，儘管舊金山多數地區的租金 因人工智慧 產業帶動及新建築匱乏而持續噴發，但城市南端的兩處角落卻呈現截然不同的景象。

根據租屋平台Apartment List的數據顯示，郵遞區號94132地區（包含全市最大公寓群Parkmerced）的中位數租金在2025年2月至2026年2月間下跌了10%；另一平台Apartments.com則顯示跌幅約為4.2%。此外，位於城市東南邊緣的Bayview與Visitacion Valley社區，租金也小幅下滑了2.8%。

這與舊金山全市租金在過去一年上漲14%的大環境形成鮮明對比，目前全美租金走勢則大致持平。

租金走勢的分歧，主因指向擁有3221個單位的Parkmerced經歷了一連串的管理危機。原業主Maximus Real Estate Partners因拖欠18億美元貸款，於2025年3月失去主導權。

接管該物業的Douglas Wilson公司執行長威爾森（Douglas Wilson）指出，這座占地152英畝的社區面臨諸多痼疾，包括屋頂長藻類、乾腐、發霉、監視器失靈及油漆剝落。

接管團隊已投入2500萬美元進行翻新與景觀美化，並計畫再追加6000萬至7500萬美元。去年該社區有超過600間空房，入住率僅80%。在租金優惠（部分新戶最高享10%折扣）的驅動下，入住率已回升至87.5%。

目前每平方呎月租介於3.35至3.65美元。一房型城鎮屋（Townhomes）起租價約為2385美元。

除了設施失修，Parkmerced還面臨外部挑戰。鄰近的舊金山州立大學（SFSU）在2020年至2025年間入學人數驟減約25%，導致學生租房需求大幅削弱。威爾森表示，目前管理團隊正努力吸引更多學生回流。

接管團隊目前正以每月翻新75至90間公寓的速度推進，目標在今年9月將入住率提升至93%。威爾森同時致力於保留2011年即獲准但遲未動工的擴建計畫（預計增加5679個單位）。

威爾森樂觀說：「這裡地理位置優越，只是需要一些細心的呵護。」他預計在未來一兩年內，修復完成後的Parkmerced將能尋得新的買主。