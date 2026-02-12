我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

富比世美國250大創新者 馬斯克居首 黃仁勳躋身第5

賴清德：中國擴張野心不會止於併吞台灣 下一個是他們

亞凱迪亞市100戶高齡公寓動工 預計於2027年秋季完工

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
洛杉磯縣亞凱迪亞市（Arcadia）再添高齡住宅新建案，將興建三層樓建築，提供100戶輔助長者生活及記憶照護公寓，預計於2027年秋季完工。（b.hills architecture）
洛杉磯縣亞凱迪亞市（Arcadia）再添高齡住宅新建案，將興建三層樓建築，提供100戶輔助長者生活及記憶照護公寓，預計於2027年秋季完工。（b.hills architecture）

洛杉磯縣亞凱迪亞市（Arcadia）再添高齡住宅新建案，由O&I Development與Oakmont Management Group共同開發的Ivy Arcadia項目，於1月初正式動工，總投資額達3300萬美元。該案位於West Colorado Boulevard 1150號，將興建三層樓建築，提供100戶輔助長者生活及記憶照護公寓，預計於2027年秋季完工。

根據市府公開資料，住宅單位格局多元，包括套房、一房與兩房單位，其中部分單位透過阿凱迪亞市批准的密度獎勵（density bonus）提供可負擔住房。建築將建在原本的空置餐廳地點，並規畫完善的社區設施，包括健身中心、公共活動空間、戶外活動區，以及可容納70輛車的停車場。

R.D. Olson Construction總裁Bill Wilhelm表示：「聖蓋博谷（San Gabriel Valley）是加州人口老化最快的地區之一，但高品質高齡住宅選項仍跟不上需求。我們很榮幸能與Oakmont Senior Living合作，打造專為長者設計的住宅，確保居民享有尊嚴、安全與社群感。」

Ivy Arcadia將配備完整的消防與生命安全系統，包括先進警報器、灑水系統與防火走廊；同時設有備用電源與醫療氣體設施，確保長者護理不中斷。戶外區域則設計為安全環境，方便居民獨立活動。社區內亦規畫記憶照護及行動支援專用治療室，並採感官友善設計，透過鮮明色彩與直覺導向降低混淆。多個公共空間包括餐廳、閱讀室、酒吧與休憩區、沙龍，以及開放式露台與安全步道，提供長者多元社交與活動環境。

設計團隊由b.hills architecture與STUDIOSIX5擔任，建築施工則由R.D. Olson Construction擔任總承包商。

亞凱迪亞 加州 聖蓋博

上一則

好市多10美元肉品禮盒大放送？小心訂閱詐騙陷阱

下一則

東谷華人之光 冼美珊獲洛杉磯華埠小姐亞軍

延伸閱讀

詐騙ing／低價補漆？停車場詐騙在加州捲土重來

詐騙ing／低價補漆？停車場詐騙在加州捲土重來
亞市華協慈善晚會 支持洛杉磯兒童醫院

亞市華協慈善晚會 支持洛杉磯兒童醫院
停車場詐騙死灰復燃 華婦低價補車漆損失更大

停車場詐騙死灰復燃 華婦低價補車漆損失更大
年節展／珠珠舞蹈社更名靜心學堂 首推40分鐘舞台劇

年節展／珠珠舞蹈社更名靜心學堂 首推40分鐘舞台劇
客家文化嘉年華 1/31免費入場

客家文化嘉年華 1/31免費入場
亞市追回10萬美元被盜園藝設備 失主可認領

亞市追回10萬美元被盜園藝設備 失主可認領

熱門新聞

位於西木大道和羅徹斯特大道路口的大華超市5日發生重大車禍。美聯社

年長女駕車撞入99大華超市 釀3死7傷慘劇

2026-02-05 17:18
一名92歲女性疑似開車撞入位於洛杉磯市西木區的大華超市，造成3人死亡、至少6人受傷。（美聯社）

大華車禍3死7傷 肇事者92歲 一死者身分公布

2026-02-06 14:46
佛羅里達州華人女性Hong Zeng，涉嫌向臥底警員提出以金錢交換性行為，遭逮捕。（Charlotte County Sheriff's Office）

華女按摩師深情撫摸男顧客 提議加錢服務 下場慘了

2026-02-09 16:16
洛杉磯市西木區（Westwood）99大華超市三死、七傷重大車禍。圖為有民眾在現場擁抱哭泣。（美聯社）

獨／九旬長者撞洛杉磯99大華超市 1死3傷來自台灣

2026-02-06 20:22
南加90歲長者，銀行賬戶內畢生積蓄80多萬美元被盜取。此為示意圖。(取自Pexels)

九旬長者80萬存款不翼而飛 銀行不賠 這原因現轉機

2026-02-02 14:17
加州一項擬議讓60歲以上自住房屋主免繳房產稅提案，已獲州務卿核准進入連署階段，最快可於今年11月交付選民公投。（路透）

逾60歲免繳房產稅 加州提案獲准聯署盼11月公投

2026-02-10 14:00

超人氣

更多 >
童年拿綠卡59歲愛爾蘭婦人因2014年25元支票跳票面臨遣返

童年拿綠卡59歲愛爾蘭婦人因2014年25元支票跳票面臨遣返
谷愛凌批川普 前NBA球星反酸「披中國戰袍的叛徒」

谷愛凌批川普 前NBA球星反酸「披中國戰袍的叛徒」
公共負擔高停發中國籍移民簽證 美國務院誤植已修正

公共負擔高停發中國籍移民簽證 美國務院誤植已修正
佛州24歲中國女子以假身分買特斯拉 被捕…供出詐騙集團

佛州24歲中國女子以假身分買特斯拉 被捕…供出詐騙集團
華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃

華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃