亞凱迪亞市100戶高齡公寓動工 預計於2027年秋季完工

洛杉磯縣亞凱迪亞 市（Arcadia）再添高齡住宅新建案，由O&I Development與Oakmont Management Group共同開發的Ivy Arcadia項目，於1月初正式動工，總投資額達3300萬美元。該案位於West Colorado Boulevard 1150號，將興建三層樓建築，提供100戶輔助長者生活及記憶照護公寓，預計於2027年秋季完工。

根據市府公開資料，住宅單位格局多元，包括套房、一房與兩房單位，其中部分單位透過阿凱迪亞市批准的密度獎勵（density bonus）提供可負擔住房。建築將建在原本的空置餐廳地點，並規畫完善的社區設施，包括健身中心、公共活動空間、戶外活動區，以及可容納70輛車的停車場。

R.D. Olson Construction總裁Bill Wilhelm表示：「聖蓋博 谷（San Gabriel Valley）是加州 人口老化最快的地區之一，但高品質高齡住宅選項仍跟不上需求。我們很榮幸能與Oakmont Senior Living合作，打造專為長者設計的住宅，確保居民享有尊嚴、安全與社群感。」

Ivy Arcadia將配備完整的消防與生命安全系統，包括先進警報器、灑水系統與防火走廊；同時設有備用電源與醫療氣體設施，確保長者護理不中斷。戶外區域則設計為安全環境，方便居民獨立活動。社區內亦規畫記憶照護及行動支援專用治療室，並採感官友善設計，透過鮮明色彩與直覺導向降低混淆。多個公共空間包括餐廳、閱讀室、酒吧與休憩區、沙龍，以及開放式露台與安全步道，提供長者多元社交與活動環境。

設計團隊由b.hills architecture與STUDIOSIX5擔任，建築施工則由R.D. Olson Construction擔任總承包商。