房貸利率小跌 續探3年低點

記者劉子為／洛杉磯報導
2月3日當周，佳信貸款提供的30年期固定房貸利率為5.875%。（佳信貸款-劉豔秋）
美國房貸利率2月3日小幅走低，持續緩慢下探至近三年低點。整體經濟指標顯示環境相對穩定，短期內利率走勢預料將維持在目前區間。房貸市場的定價，仍受到貨幣政策立場、通膨壓力與需求變化的多重影響。

截至發稿時，市場平均30年期固定抵押貸款利率約為6.162%；相較之下，佳信貸款目前提供的30年期固定房貸利率為5.875%。

佳信貸款提供的報告顯示，從政策面觀察，聯準會（Fed）在1月會議中維持基準利率不變，並將對經濟狀況的評估由「溫和」上調為「穩健」，同時指出通膨仍「略高」。此一表態顯示，短期內央行並無迫切調整利率的必要；下一次利率會議預定於3月17日至18日召開。

房市數據則釋出分歧訊號。1月26日至2月1日當周，房貸申請量下滑8.5%，其中再融資活動大減16%，反映借款人對利率即便小幅波動仍相當敏感。需求降溫通常會促使放款機構下調利率以吸引客戶，但通膨疑慮可能抵銷部分下行壓力。

不過，銷售層面顯示房市結構正出現轉變。華爾街日報近期報導指出，去年將近三分之二的購屋交易，是以低於掛牌價的金額成交，創下2019年以來的最高比率。報導指出，隨著原本計畫購屋的民眾陸續退出市場，美國房市銷售量已跌至30年來低點。

此外，聯邦財政赤字水位持續對整體借貸成本形成上行壓力；不過，量化緊縮於2025年12月結束，也移除了一項推升利率的因素。多數專家預期本周利率將持平，其中62%認為不會出現明顯變動，僅8%預測可能上升。市場普遍認為，當前約6.16%的30年期固定房貸利率，短期內仍將在6%至6.4%區間震盪。

在利率仍處於相對具吸引力水準之際，屋主可評估是否適合進行重新貸款或運用房屋淨值；有意購屋者則可參考專家對2026年的市場建議，並檢視自身是否符合財政援助計畫或較寬鬆貸款條件的申請資格。

