東灣前雪佛蘭總部 將改建8400住房社區

編譯組／綜合報導
舊金山紀事報報導，2024年，在石油巨頭雪佛龍（Chevron）搬入位於聖拉蒙（San Ramon）Bishop Ranch的全新辦公大樓僅三周後，該公司便傳出了一個足以令多數房東崩潰的消息：雪佛龍決定全面撤出加州，將總部遷往德州。這項消息在24小時內便傳遍各大新聞媒體。

然而，Bishop Ranch的家族繼承人小亞歷克斯·梅蘭（Alex Mehran Jr.）並未陷入恐慌。梅蘭家族早年曾將辦公園區賣給雪佛龍，並在幾年前雪佛龍決定縮減規模時，為其量身打造並租賃了一座較小型的新校區。對梅蘭而言，雪佛龍的離去反而印證了他醞釀多年的願景：將這座龐大的郊區辦公園區，轉型為一個步行即可達標的「10分鐘城市」，讓居民在步行或單車路程內，即可滿足超市購物、就學與休閒公園等基本生活需求。

雪佛龍的遷移強化了梅蘭的決心，他計畫在未來20年內為Bishop Ranch引進8421套新住房，並增設精品酒店與擴大零售業規模。這是一次野心勃勃的轉向，反映了全美對傳統郊區辦公園區的集體反思。在遠距辦公時代，這些曾定義了半世紀郊區發展、依賴汽車通勤的企業園區，如今多顯冷清。

梅蘭的轉型計畫建立在早期的成功基礎上：2018年落成的戶外購物中心City Center。由於聖拉蒙市中心缺乏核心商業區，City Center實質上扮演了市中心的角色。這裡匯集了Pottery Barn、Sephora等品牌以及Slanted Door等知名餐廳，成為零售專家眼中成功的「生活風格中心」，與近期關閉的舊金山中心或陷入困境的康柯德（Concord）Sunvalley Mall形成鮮明對比。

儘管願景宏大，梅蘭仍面臨高建築成本與高利率的挑戰。灣區委員會（Bay Area Council）執行長貝里薩里奧（Jeff Bellisario）提醒，這類需要大量新建住房的大型項目，往往進度緩慢且易遭遇社區阻力。但他也指出，這種結合生活、工作與娛樂的開發模式，對加州人、特別是三谷地區（Tri-Valley）日益增長的年輕家庭極具吸引力。

目前，住房建設已如火如荼展開。Sunset Development正將土地出售給開發商，現已完成367套住房，另有超過1000套在建，並已獲准增建4547套。此外，聖拉蒙政府去年10月批准了該市首個平價住宅計畫，Sunset將捐贈土地興建200套供家庭與長者居住的公寓。

最引人注目的轉型案莫過於雪佛龍舊總部遺址。這片占地92英畝、擁有13棟建築的原址，預計將轉化為擁有2452套住宅與新零售中心的社區。

加州 舊金山 石油

