我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

MLB／宇宙道奇4年2.4億美元 簽下明星外野手塔克

川普收到「諾貝爾和平獎章」 馬查多赴白宮獻禮 白宮：會保留

房貸利率低點徘徊 通膨壓力仍在

記者劉子為／洛杉磯報導
1月13日當周，佳信貸款提供的30年期固定房貸利率為5.625%。（佳信貸款-劉豔秋提供）
1月13日當周，佳信貸款提供的30年期固定房貸利率為5.625%。（佳信貸款-劉豔秋提供）

美國房貸利率於1月13日當周持穩，整體仍維持在近一年低點區間。在通膨數據顯示趨緩、但部分經濟指標仍帶來壓力的情況下，市場對利率短期走勢抱持觀望態度。截至發稿時，市場平均30年期固定抵押貸款利率約為6.179%。與整體市場相比，佳信貸款目前提供的30年期固定房貸利率為5.625%。

根據佳信貸款的報告，最新公布的消費者物價指數（CPI）顯示，通膨走勢在12月呈現持平，但部分民生必需項目價格漲幅仍高於整體水準。根據勞工統計局數據，12月CPI年增率為2.7%，月增率為0.3%，均與11月相同；2025年全年平均通膨率則降至2.6%，低於2024年的2.9%。

值得注意的是，CPI分項數據顯示，食品、住房與醫療等生活必需類別價格仍持續上升，其中食品年增3.1%、住房3.2%、醫療照護3.5%，顯示家庭日常支出壓力尚未明顯緩解。

Cotality首席經濟學家Selma Hepp指出，通膨數據仍呈現不穩定狀態，尤其建材與房屋維修相關的材料與零組件成本持續上升，使得無論是現有屋主或潛在購屋族，在改善住房可負擔性方面都面臨挑戰。

房市數據方面，根據美國人口普查局統計，10月新屋銷售量經季節調整後年率為73.7萬戶，略低於9月的73.8萬戶，但高於去年同期的62.1萬戶。同期新屋待售庫存約48.8萬戶，與前月持平，較去年增加。新屋銷售中位價為39萬2300美元，低於9月的40萬5800美元，也較2024年10月的42萬6300美元明顯下滑。

利率 貸款

上一則

郵輪陽台房4天150元 華人分享搶超低票秘訣

下一則

非營利兒童組織「彩繪海龜」前CEO 被控侵吞520萬

延伸閱讀

美股早盤／通膨報喜 四大指數漲跌互見 費半勁揚

美股早盤／通膨報喜 四大指數漲跌互見 費半勁揚
美國核心CPI低於預期 美股期指衝高

美國核心CPI低於預期 美股期指衝高
鋪路期中選舉 川普令「二房」救援房貸族

鋪路期中選舉 川普令「二房」救援房貸族
2026年房市解析╱房貸利率下降在望 銷量將成長約14%

2026年房市解析╱房貸利率下降在望 銷量將成長約14%
房貸利率微升 維持狹幅震盪 30年期為6.25%

房貸利率微升 維持狹幅震盪 30年期為6.25%
房貸利率拉鋸 市場對前景看法分歧

房貸利率拉鋸 市場對前景看法分歧

熱門新聞

河濱縣近千幢房產被列入拍賣名單，多處起拍價低至100美元。（示意圖取自Pexels.com）

南加近千棟房屋成法拍屋 只因屋主沒做這件事

2026-01-11 15:27
好市多可免費給在好市多購買的輪胎打氣。（記者張宏／攝影）

好市多換輪胎CP值高 實測後她提醒兩件事

2026-01-12 21:43
U-Haul近日公布最新的年度「成長指數」（Growth Index）報告，主要依據各州「單程租賃」搬家卡車、拖車或U-Box搬家貨櫃的客戶淨流入或淨流出情況進行排名。（U-Haul官網截圖）

美國人都往哪搬？「這州」成全美搬遷人口最大贏家

2026-01-07 16:50
加州2026房屋出租新法實施，華人房東感嘆：房東越來越成為弱勢群體了。（記者啟鉻／攝影）

出租新法實施 華人房東：愈來愈成弱勢群體了

2026-01-11 01:17
本報記者走訪台北街頭時，常能看到民眾手提Trader Joe's經典藍色大托特包悠閒逛街。（記者謝雨珊／攝影）

春節返台帶什麼伴手禮 超市托特包搶手

2026-01-08 01:15
曾祕密嫁給自己亞裔繼子的拉斯維加斯成人片女星麥可斯（Devyn Michaels），如今為一樁駭人聽聞的分屍命案付出沉重代價。（示意圖由Chatgpt生成）

成人女星大刀斬首夫 秘嫁亞裔繼子 後果慘了...

2026-01-09 21:11

超人氣

更多 >
對抗通膨 美國富人多把錢放這5個地方

對抗通膨 美國富人多把錢放這5個地方
台女星吳佩慈準婆婆 億萬富豪崔麗杰 被ICE逮捕

台女星吳佩慈準婆婆 億萬富豪崔麗杰 被ICE逮捕
川普：明州若不制止暴徒攻擊ICE官員 將動用「叛亂法」

川普：明州若不制止暴徒攻擊ICE官員 將動用「叛亂法」
詐騙老人 國會聽證指中國犯罪集團幕後操盤 北京當局默許

詐騙老人 國會聽證指中國犯罪集團幕後操盤 北京當局默許
越來越多老年人被迫獨力照顧配偶 面臨心理、財務雙壓力

越來越多老年人被迫獨力照顧配偶 面臨心理、財務雙壓力