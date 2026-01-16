房貸利率低點徘徊 通膨壓力仍在

1月13日當周，佳信貸款提供的30年期固定房貸利率為5.625%。（佳信貸款-劉豔秋提供）

美國房貸利率 於1月13日當周持穩，整體仍維持在近一年低點區間。在通膨數據顯示趨緩、但部分經濟指標仍帶來壓力的情況下，市場對利率短期走勢抱持觀望態度。截至發稿時，市場平均30年期固定抵押貸款 利率約為6.179%。與整體市場相比，佳信貸款目前提供的30年期固定房貸利率為5.625%。

根據佳信貸款的報告，最新公布的消費者物價指數（CPI）顯示，通膨走勢在12月呈現持平，但部分民生必需項目價格漲幅仍高於整體水準。根據勞工統計局數據，12月CPI年增率為2.7%，月增率為0.3%，均與11月相同；2025年全年平均通膨率則降至2.6%，低於2024年的2.9%。

值得注意的是，CPI分項數據顯示，食品、住房與醫療等生活必需類別價格仍持續上升，其中食品年增3.1%、住房3.2%、醫療照護3.5%，顯示家庭日常支出壓力尚未明顯緩解。

Cotality首席經濟學家Selma Hepp指出，通膨數據仍呈現不穩定狀態，尤其建材與房屋維修相關的材料與零組件成本持續上升，使得無論是現有屋主或潛在購屋族，在改善住房可負擔性方面都面臨挑戰。

房市數據方面，根據美國人口普查局統計，10月新屋銷售量經季節調整後年率為73.7萬戶，略低於9月的73.8萬戶，但高於去年同期的62.1萬戶。同期新屋待售庫存約48.8萬戶，與前月持平，較去年增加。新屋銷售中位價為39萬2300美元，低於9月的40萬5800美元，也較2024年10月的42萬6300美元明顯下滑。