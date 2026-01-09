房貸利率微升 維持狹幅震盪 30年期為6.25%

1月6日當周，佳信貸款提供的30年期固定房貸利率為5.875%。（佳信貸款-劉豔秋提供）

美國房貸利率 於1月6日當周小幅走高，但整體仍維持近一個月來的狹幅震盪區間。隨著經濟數據好壞互見，市場對利率走向持續觀望，市場平均30年期固定抵押貸款 利率約為6.25%。與市場數據相比，佳信貸款目前提供的30年期固定房貸利率為5.875%。

佳信貸款的分析指出，近期公布的多項經濟指標，短期內恐對利率形成進一步上行壓力。不過，即便房貸利率已自近期年度低點回升，市場人士仍建議屋主評估是否適合進行再融資，或透過房屋淨值貸款（home equity）進行資金調度。

在貨幣政策方面，美國聯準會 （Fed）理事米倫（Stephen Miran）6日接受採訪時表示，目前政策仍具限制性，正在抑制經濟活動，並主張2026年有必要將基準利率大幅下調逾1個百分點。他指出，失業率上升步調仍屬溫和，核心通膨數據已逐步接近聯準會設定的2%長期目標。

勞動市場方面，聯準會決策官員鮑爾森（Anna Paulson）3日在美國經濟學會年會發表演說時表示，她預期今年通膨將趨於溫和，勞動市場逐步走穩，全年經濟成長率約為2%。關稅因素可能使今年上半年通膨維持在相對高檔，但隨著調整效應消化，下半年商品通膨可望回落至接近2%的目標水準。

房市方面，房地產資訊網站Zillow發布最新預測，預估2025年11月至2026年11月，全美房價將上漲約2%。隨著未來抵押貸款利率逐步下調、購屋可負擔性改善，房市買氣有望回溫。