我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

明州數百民眾示威 與聯邦幹員街頭推擠衝突 11人遭逮捕

「哈米尼去死」伊朗反政府抗議延燒 全國斷網恐成鎮壓前奏

房貸利率微升 維持狹幅震盪 30年期為6.25%

記者劉子為／洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
1月6日當周，佳信貸款提供的30年期固定房貸利率為5.875%。（佳信貸款-劉豔秋提供）
1月6日當周，佳信貸款提供的30年期固定房貸利率為5.875%。（佳信貸款-劉豔秋提供）

美國房貸利率於1月6日當周小幅走高，但整體仍維持近一個月來的狹幅震盪區間。隨著經濟數據好壞互見，市場對利率走向持續觀望，市場平均30年期固定抵押貸款利率約為6.25%。與市場數據相比，佳信貸款目前提供的30年期固定房貸利率為5.875%。

佳信貸款的分析指出，近期公布的多項經濟指標，短期內恐對利率形成進一步上行壓力。不過，即便房貸利率已自近期年度低點回升，市場人士仍建議屋主評估是否適合進行再融資，或透過房屋淨值貸款（home equity）進行資金調度。

在貨幣政策方面，美國聯準會（Fed）理事米倫（Stephen Miran）6日接受採訪時表示，目前政策仍具限制性，正在抑制經濟活動，並主張2026年有必要將基準利率大幅下調逾1個百分點。他指出，失業率上升步調仍屬溫和，核心通膨數據已逐步接近聯準會設定的2%長期目標。

勞動市場方面，聯準會決策官員鮑爾森（Anna Paulson）3日在美國經濟學會年會發表演說時表示，她預期今年通膨將趨於溫和，勞動市場逐步走穩，全年經濟成長率約為2%。關稅因素可能使今年上半年通膨維持在相對高檔，但隨著調整效應消化，下半年商品通膨可望回落至接近2%的目標水準。

房市方面，房地產資訊網站Zillow發布最新預測，預估2025年11月至2026年11月，全美房價將上漲約2%。隨著未來抵押貸款利率逐步下調、購屋可負擔性改善，房市買氣有望回溫。

利率 貸款 聯準會

上一則

馬年主題樂高、餃子製作套組…好市多春節禮盒好吃又好玩

下一則

好康報您知／華星超市（Global Fresh Market）

延伸閱讀

聯準會理事米倫：2026年有必要降息逾1個百分點

聯準會理事米倫：2026年有必要降息逾1個百分點
Fed今年降息穩了？這份研究揭示關稅或降低通膨

Fed今年降息穩了？這份研究揭示關稅或降低通膨
Fed鮑爾森放鴿：小幅降息有前提

Fed鮑爾森放鴿：小幅降息有前提
房貸利率稍回落 南加買家應對方式多

房貸利率稍回落 南加買家應對方式多
房貸利率拉鋸 市場對前景看法分歧

房貸利率拉鋸 市場對前景看法分歧
房貸利率持平 融資前先精算

房貸利率持平 融資前先精算

熱門新聞

U-Haul近日公布最新的年度「成長指數」（Growth Index）報告，主要依據各州「單程租賃」搬家卡車、拖車或U-Box搬家貨櫃的客戶淨流入或淨流出情況進行排名。（U-Haul官網截圖）

美國人都往哪搬？「這州」成全美搬遷人口最大贏家

2026-01-07 16:50
一名台灣年輕女子免簽入境作卡拉ok陪唱，遭海關遣返。示意圖。（由ChatGPT製作）

貌美台女免簽來美陪唱賺小費 海關查手機抓包遣返

2026-01-07 20:06
高薪招聘，卻不問工作背景、教育學歷，很多是詐騙。示意圖。（取材自Unsplash.com）

華人「富婆求子」？ 高薪招聘每小時500美元、無需經驗

2026-01-02 20:44
好市多上架榴槤餅，成為很多華人的新寵。（記者邵敏／攝影）

好市多榴槤餅「好吃又便宜」 華人讚不絕口、多次回購

2026-01-05 21:31
本次行動為期6小時，蒙市警局偵探組、NET小組及自行車巡邏警力共同參與。（蒙市警局Instagram）

華人聚居區好市多、家得寶多人「零元購」 下場慘了

2026-01-05 19:14
ICE突襲加州中央海岸，抓捕上百人。此為ICE抓捕圖，並非此次行動。（ICE官網）

加州小鎮近百人被ICE抓 全家剩3歲兒「簡直人間地獄」

2026-01-05 15:01

超人氣

更多 >
遭ICE槍殺婦女為美國出生公民 育3子愛好和平支持多元

遭ICE槍殺婦女為美國出生公民 育3子愛好和平支持多元
涉國際詐騙 台男入境加州落網

涉國際詐騙 台男入境加州落網
劫機得手50萬跳傘僅剩13元 他坐牢40年悔悟：鈔票毀一生

劫機得手50萬跳傘僅剩13元 他坐牢40年悔悟：鈔票毀一生
冒嚴寒悼遭移民官員槍殺女子 明尼阿波利斯學校本周停課

冒嚴寒悼遭移民官員槍殺女子 明尼阿波利斯學校本周停課
委內瑞拉原油抵達德州煉油廠後 美油價可望降低

委內瑞拉原油抵達德州煉油廠後 美油價可望降低