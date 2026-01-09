中半島希爾斯堡豪宅「夏日別墅」 開價8800萬上市

我的頻道

編譯組／綜合報導
「夏日別墅」占地12英畝，整體居住空間達1萬7016平方呎，豪宅與客房宛如鑲嵌於綠意之中的寶石，戶外庭園設施包括石製車道庭院、圓形劇場、草坪、倒影池、游泳池，以及運動館等。（取自谷歌地圖）
「夏日別墅」占地12英畝，整體居住空間達1萬7016平方呎，豪宅與客房宛如鑲嵌於綠意之中的寶石，戶外庭園設施包括石製車道庭院、圓形劇場、草坪、倒影池、游泳池，以及運動館等。（取自谷歌地圖）

SF Gate報導，位於灣區中半島的希爾斯堡（Hillsborough），向來是極少數富豪的聚居地，當地豪宅多半擁有顯赫名號。有些以知名屋主命名，如屬於歌手賓·克羅斯比（Bing Crosby）的克羅斯比莊園（Crosby Estate），或為Levi Strauss & Co.高層Daniel Koshland故居的科什蘭莊園（Koshland Estate）；另一些則以靈感來源命名，例如仿照美國白宮的西部白宮（Western White House）。不過，即便置身這些動輒數千萬元的豪宅之中，位於3000 Ralston Ave.、又名「夏日別墅」（Villa de Verano）的物業，仍顯得格外出眾。

該宅於2013年完工，整體設計汲取義大利奢華風格元素，高聳天花板、蜂蜜色木質鑲板與奶油色大理石柱相互映襯，手工雕刻的拱門更突顯其氣派。主臥套房採用環繞式落地玻璃牆，通往寬敞的石製露台，可遠眺舊金山灣景。此案由「Architectural Digest」百大建築師與設計師之一的Skurman Architects建築師Andrew Skurman，攜手Tucker & Marks Design的設計師Suzanne Tucker共同打造。蘇富比國際房地產（Sotheby's International Realty）掛牌經紀人Jennifer Gilson表示，建造歷時逾六年，動員超過110家分包商，其中包括多名歐洲工匠。

「夏日別墅」（Villa de Verano）之名，取材自義大利科莫湖（Lake Como）的蔥鬱景致。莊園坐落於希爾斯堡94010郵遞區號內，占地12英畝。根據Redfin數據，該區去年11月的房屋成交中位價為370萬元，但即便如此，一般住宅也難以匹敵此處的規模與設施。Gilson指出，該物業原本為三座獨立莊園，經審慎收購與整合後，才打造為單一的私人園區。

整體居住空間達1萬7016平方呎，包括1萬2404平方呎的住宅與4612平方呎的客房。除六間臥室、七間全套浴室與十間半套浴室外，還設有健身房、私人影院、遊戲室、玻璃牆溫室，以及一座容量達2100加侖的鹽水水族箱。

戶外庭園同樣奢華，豪宅與客房宛如鑲嵌於綠意之中的寶石，設施包括石製車道庭院、圓形劇場與可容納150人的草坪、倒影池、游泳池，以及位於私人林蔭車道盡頭的運動館。

這座「夏日別墅」從未公開上市，因其為私募股權投資人暨慈善家泰德・克魯特施尼特（Ted Kruttschnitt）及其妻子亞歷西亞・克魯特施尼特（Alexia Kruttschnitt）量身打造。若此次以8800萬元成交，預料將為本已以高房價聞名的希爾斯堡，再添一筆亮眼紀錄。

