我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

范冰冰拿金馬獎座發文兩樣情 Threads狂曬馬 微博剩自拍照交作業

醫師絕對不吃3種食物 「這1類」更被列為一級致癌物

房貸利率拉鋸 市場對前景看法分歧

記者劉子為／洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
12月30日當周，佳信貸款提供的30年期固定房貸利率為5.875%。（佳信貸款-劉豔秋）
12月30日當周，佳信貸款提供的30年期固定房貸利率為5.875%。（佳信貸款-劉豔秋）

美國房貸利率於12月30日當周持續小幅震盪，整體仍維持近幾個月形成的狹窄區間內，市場平均30年期固定抵押貸款利率維持在6.29%。佳信貸款報告指出，近期多項經濟數據陸續公布，市場對經濟走勢與利率前景看法分歧，使房貸利率持續呈現拉鋸狀態。與市場平均利率相比，佳信貸款目前提供的30年期固定房貸利率為5.875%，在高利率環境下仍具一定競爭力。

從市場面來看，10年期美國公債殖利率由4.119%上升至4.131%，對房貸利率形成不利因素。市場普遍認為，房貸利率與10年期公債殖利率關聯度高，殖利率上升往往意味著房貸利率承壓。

股市方面，主要股價指數當日上午走跌。分析指出，當股市下挫時，資金可能回流債市，推升債券價格、壓低殖利率，進而讓房貸利率跟著走低，但兩者關係並非絕對。能源市場方面，原油價格由每桶58.403美元小幅升至58.29美元，對利率影響偏中性，但方向略顯不利，因能源價格常被視為通膨與未來經濟活動的風向標。

此外，CNN Business「恐懼與貪婪指數」則由48升至49（滿分100），市場情緒略偏向風險承擔。

報告指出，今日公布的經濟指標，仍可能在短期內對利率造成進一步影響。不過整體而言，房貸利率尚未明顯脫離近幾個月以來的波動區間，顯示市場仍在持續消化通膨、就業與貨幣政策等多重因素。

對已持有房產的屋主而言，即使利率未再下探，仍可評估是否有再融資（refinance）或動用房屋淨值（home equity）的空間；至於有意進場購屋的民眾，專家建議，可透過與貸款機構協商利率條件，或評估是否符合財務補助計畫、選擇較寬鬆的貸款類型，以降低購屋門檻與整體負擔。

展望2026年，主要房市研究機構對房貸利率走勢看法不一。房利美（Fannie Mae）預測，30年期固定房貸利率將自2026年第1季的6.2%逐季下滑，第4季降至約5.9%；而美國抵押貸款銀行協會（Mortgage Bankers Association）則認為，2026年全年利率可能維持在6.4%左右，高檔盤整時間較長。

殖利率 貸款 油價

上一則

1月10日聖蓋博市回收獎勵 可獲限量濾油器、工具包

下一則

日籍強投今井達也 加盟休士頓太空人

延伸閱讀

房貸利率持平 融資前先精算

房貸利率持平 融資前先精算
房貸利率續升 30年期漲至6.34% 就業數據轉疲引關注

房貸利率續升 30年期漲至6.34% 就業數據轉疲引關注
房貸利率再走高 市場靜待聯準會降息決策

房貸利率再走高 市場靜待聯準會降息決策
Fed降息 房貸利率有望低於6% 信用卡族省下數百元利息

Fed降息 房貸利率有望低於6% 信用卡族省下數百元利息
房貸利率走高 30年期升至6.28%

房貸利率走高 30年期升至6.28%
房貸利率回落 30年期降至5.75%

房貸利率回落 30年期降至5.75%

熱門新聞

2026年起將有多項旨在提升道路安全的新法陸續生效。（本報資料照片）

自動化闖紅燈取締… 明年交通新法上路 駕駛看過來

2025-12-29 01:19
從大城市退休的華人，前往德州小城經營中餐館。圖為燒臘店示意圖，非文中提到的餐館。（取自PEXELS）

加州退休華男 搬家跑去偏僻小城開燒臘店 結果...

2025-12-27 19:40
台積電亞利桑納廠依賴E2外派工程師支撐量產，但在綠卡管道不明、工時高壓與升遷緩慢情況下，部分台籍工程師選擇累積經驗後轉往Intel等美國本地半導體企業。（記者張庭瑜╱攝影）

拿E2簽證 台積電工程師想跳Intel

2025-12-26 01:18
消費者需留意，今年部分零售商已悄悄調整退貨政策，甚至新增手續費，若未事先了解，可能影響退款金額。（示意圖由ChatGPT生成）

退貨須知 亞馬遜等零售商悄悄更新規則

2025-12-26 14:42
根據富國銀的分析，消費者可考慮提前補齊生活必需品，尤其是家居用品，相關商品價格預計在2026年初出現上漲。（示意圖取自Pexels）

物價上漲在即 富國銀行：可開始囤貨這類商品

2025-12-30 14:39
聯邦大陪審團起訴友利雲石（Uni-Tile & Marble, Inc.）等公司與擁有者潘信勉等，指控他們合謀逃避超過1億900萬美元反傾銷稅、反補貼稅及關稅 。（取自谷歌地圖）

華商逃1.9億關稅被捕遭起訴 面臨2.2億罰款

2025-12-25 01:20

超人氣

更多 >
「大又美法」車貸利息免稅條款 買美國車最高扣稅1萬元

「大又美法」車貸利息免稅條款 買美國車最高扣稅1萬元
灣區藏家好眼力 百元買缺角花盆 送拍估價破千萬

灣區藏家好眼力 百元買缺角花盆 送拍估價破千萬
婚禮女主持被老頭樂撞死 前一天發文「陽光對我微笑」

婚禮女主持被老頭樂撞死 前一天發文「陽光對我微笑」
15款被好市多會員大推的亞洲食品 有人為了買這項辦會員

15款被好市多會員大推的亞洲食品 有人為了買這項辦會員
河南男掏空12萬積蓄娶「雙胞胎孕妻」 結局是一夜白頭

河南男掏空12萬積蓄娶「雙胞胎孕妻」 結局是一夜白頭