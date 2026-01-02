房貸利率拉鋸 市場對前景看法分歧

12月30日當周，佳信貸款提供的30年期固定房貸利率為5.875%。（佳信貸款-劉豔秋）

美國房貸利率於12月30日當周持續小幅震盪，整體仍維持近幾個月形成的狹窄區間內，市場平均30年期固定抵押貸款 利率維持在6.29%。佳信貸款報告指出，近期多項經濟數據陸續公布，市場對經濟走勢與利率前景看法分歧，使房貸利率持續呈現拉鋸狀態。與市場平均利率相比，佳信貸款目前提供的30年期固定房貸利率為5.875%，在高利率環境下仍具一定競爭力。

從市場面來看，10年期美國公債殖利率 由4.119%上升至4.131%，對房貸利率形成不利因素。市場普遍認為，房貸利率與10年期公債殖利率關聯度高，殖利率上升往往意味著房貸利率承壓。

股市方面，主要股價指數當日上午走跌。分析指出，當股市下挫時，資金可能回流債市，推升債券價格、壓低殖利率，進而讓房貸利率跟著走低，但兩者關係並非絕對。能源市場方面，原油價 格由每桶58.403美元小幅升至58.29美元，對利率影響偏中性，但方向略顯不利，因能源價格常被視為通膨與未來經濟活動的風向標。

此外，CNN Business「恐懼與貪婪指數」則由48升至49（滿分100），市場情緒略偏向風險承擔。

報告指出，今日公布的經濟指標，仍可能在短期內對利率造成進一步影響。不過整體而言，房貸利率尚未明顯脫離近幾個月以來的波動區間，顯示市場仍在持續消化通膨、就業與貨幣政策等多重因素。

對已持有房產的屋主而言，即使利率未再下探，仍可評估是否有再融資（refinance）或動用房屋淨值（home equity）的空間；至於有意進場購屋的民眾，專家建議，可透過與貸款機構協商利率條件，或評估是否符合財務補助計畫、選擇較寬鬆的貸款類型，以降低購屋門檻與整體負擔。

展望2026年，主要房市研究機構對房貸利率走勢看法不一。房利美（Fannie Mae）預測，30年期固定房貸利率將自2026年第1季的6.2%逐季下滑，第4季降至約5.9%；而美國抵押貸款銀行協會（Mortgage Bankers Association）則認為，2026年全年利率可能維持在6.4%左右，高檔盤整時間較長。