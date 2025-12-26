灣區房價中位數較去年降3% 仍高於100萬元

我的頻道

編譯組／綜合報導

CBS NEWS報導，加州房地產經紀人協會最新報告顯示，舊金山灣區獨棟住宅中位數房價雖較去年同期下滑，但整體水準仍維持在100萬美元以上。

該協會日前公布的11月住宅銷售與價格報告指出，灣區九縣上月獨棟住宅中位數售價為127.5萬美元，較2024年11月的131.7萬美元下降3.2%。

在九個縣中，有六縣房價年減。其中，馬林縣（Marin）跌幅最大，年減9.5%，中位數價格為147萬美元；聖馬刁縣（San Mateo）年減8.8%，跌幅居次，但仍以200萬美元的中位數價格，持續成為全州房價最高的縣。

其餘房價下滑的縣包括阿拉米達縣（Alameda，-7.2%）、康曲柯士達縣（Contra Costa，-0.9%）、蘇拉諾縣（Solano，-2.8%）及蘇諾瑪縣（Sonoma，-0.5%）。其中，蘇拉諾縣的灣區獨棟住宅中位數價格最低，為58萬美元。

不過，仍有三個縣逆勢上漲。舊金山市中位數價格年增12.6%，由159.8萬美元升至180萬美元；納巴縣（Napa）上漲4.1%，達93.15萬美元；聖塔克拉拉縣（Santa Clara）則小幅上升0.2%，至194萬美元。

從全州來看，加州11月現有獨棟住宅銷售量年增2.6%，達28萬7940戶，創下自2022年9月以來新高。同期全州獨棟住宅中位數價格為85萬2680美元，與去年同期幾乎持平。

加州房地產經紀人協會主席蘇明斯基（Tamara Suminski）表示，加州住宅銷售量攀升至三年多來高點，是市場持續復甦的正面訊號。她指出，儘管成長速度仍然溫和，但上升趨勢顯示市場動能正在累積，對買家、賣家及房地產從業人員而言，都是一項利多。

加州 房價 灣區

