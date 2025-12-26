波莫那市象丘新開發案 提供228戶住宅 預計2031年完工

「象丘」大型住宅開發案。設計包括娛樂中心等設施。（渲染圖取自Trumark Homes）

波莫那市戶外空地象丘（Elephant Hill）上或將新添加一處新開發案。根據該市市府近日公布的一份環境研究報告，這處建案包含228戶住宅，整個開發案占地近52英畝。

這項建案以當地地名「象丘」命名，由開發商由Trumark Homes提出。建案緊鄰57號公路，位於West Mission大道以北。建案將在象丘西側興建共228戶住宅，其中包含68戶獨立屋與160戶多家庭住宅（Multi-family Units）。整個開發案占地近52英畝，並設置一處私人休閒中心，同時需要興建新道路及對坡地進行其他工程調整。「象丘」其餘約69英畝的土地則將維持不開發狀態。

根據市府發布的環評報告，Trumark計畫善用丘陵地形，在開發基地西側規畫四處公共觀景點，並保留近10英畝自然開放空間。

「象丘」專案網站所展示的規畫圖顯示，建築將以二至三層樓為主，採用多種建築風格，既包含復古小木屋風格，也包含以灰色為基調的現代簡約風和傳統西班牙風格。景觀設計由Architerra負責，住宅建築設計則由Bassenian Lagoni操刀。

在環境審查通過並取得施工許可後，「象丘」計畫預計於2026年8月破土動工，並於2031年10月完成全部施工任務。

「象丘」開發案的提出引發當地社區憂慮。該地一直以來都是當地居民健行、騎車的熱門地點。其349米的海拔可以為民眾帶來廣闊、一覽無餘的風光。不過根據「象丘」網站，象丘房屋開發的部分是私人財產，由當地Aman Family所有。該家族在1982年從Philips家族購買這塊土地。該土地為私人所有超過40年。