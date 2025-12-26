我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄亥俄老翁扮聖誕老人超速遭警攔停 網友笑：趕著送禮

台立院對賴清德彈劾案 確定明年5月19日投票

波莫那市象丘新開發案 提供228戶住宅 預計2031年完工

洛杉磯訊
「象丘」大型住宅開發案。設計包括娛樂中心等設施。（渲染圖取自Trumark Homes）
「象丘」大型住宅開發案。設計包括娛樂中心等設施。（渲染圖取自Trumark Homes）

波莫那市戶外空地象丘（Elephant Hill）上或將新添加一處新開發案。根據該市市府近日公布的一份環境研究報告，這處建案包含228戶住宅，整個開發案占地近52英畝。

這項建案以當地地名「象丘」命名，由開發商由Trumark Homes提出。建案緊鄰57號公路，位於West Mission大道以北。建案將在象丘西側興建共228戶住宅，其中包含68戶獨立屋與160戶多家庭住宅（Multi-family Units）。整個開發案占地近52英畝，並設置一處私人休閒中心，同時需要興建新道路及對坡地進行其他工程調整。「象丘」其餘約69英畝的土地則將維持不開發狀態。

根據市府發布的環評報告，Trumark計畫善用丘陵地形，在開發基地西側規畫四處公共觀景點，並保留近10英畝自然開放空間。

「象丘」專案網站所展示的規畫圖顯示，建築將以二至三層樓為主，採用多種建築風格，既包含復古小木屋風格，也包含以灰色為基調的現代簡約風和傳統西班牙風格。景觀設計由Architerra負責，住宅建築設計則由Bassenian Lagoni操刀。

在環境審查通過並取得施工許可後，「象丘」計畫預計於2026年8月破土動工，並於2031年10月完成全部施工任務。

「象丘」開發案的提出引發當地社區憂慮。該地一直以來都是當地居民健行、騎車的熱門地點。其349米的海拔可以為民眾帶來廣闊、一覽無餘的風光。不過根據「象丘」網站，象丘房屋開發的部分是私人財產，由當地Aman Family所有。該家族在1982年從Philips家族購買這塊土地。該土地為私人所有超過40年。

「象丘」網站稱，根據「區域住宅需求評估」，加州政府要求波莫那市必須在2029年前規畫興建1萬558個新的住宅單位。依據「2019 年住房危機法案（Housing Crisis Act of 2019）」，市府已將「象丘」指定為SB330用地，以因應上述住宅需求。SB330規定，2020年1月1日起，各地政府不得再對新建住宅與混合用途建案施加主觀設計規定。

象丘上的大型建案，規劃提供228戶住宅。（Trumark Homes）
象丘上的大型建案，規劃提供228戶住宅。（Trumark Homes）

加州

上一則

台積電員工「生育潮」 外派期間生美寶主要考量這些

下一則

守護醫美中心 祛斑點每部位5元起

延伸閱讀

貝佐斯前妻史考特再捐巨款 麥賽德加大受惠

貝佐斯前妻史考特再捐巨款 麥賽德加大受惠
貝佐斯前妻史考特 捐東灣州大5000萬元

貝佐斯前妻史考特 捐東灣州大5000萬元
貝佐斯前妻麥肯齊史考特 捐5000萬美元給東灣州大 校史最高

貝佐斯前妻麥肯齊史考特 捐5000萬美元給東灣州大 校史最高
金線輕軌帶動聖谷東北區建案 周邊城市大興土木

金線輕軌帶動聖谷東北區建案 周邊城市大興土木
金線輕軌沿線四市 波莫那開發可負擔房潛力足

金線輕軌沿線四市 波莫那開發可負擔房潛力足
金線輕軌沿線城市住房開發 拉汶和克萊蒙反對聲音最大

金線輕軌沿線城市住房開發 拉汶和克萊蒙反對聲音最大

熱門新聞

張約翰與妻子曹紅都曾是職業算牌客，對他們而言，賭場不是「拚手氣」，而是一套可以訓練、複製的技能。（圖／受訪者提供 ）

台裔賭神張約翰 一個周末贏40萬 每天只花10美元

2025-12-20 21:35
UG Tea聖蓋博店開業當天爆火。（讀者提供）

台灣爆火奶茶店 美國店開業三天就被迫關門 原因？

2025-12-18 21:13
爾灣夫妻被控未向國稅局（IRS）申報其位於洛杉磯市珠寶區黃金、白銀等貴金屬交易中超過1億2700萬美元現金。（路透）

南加亞裔夫婦 藏匿1.27億現金 未向國稅局申報 後果...

2025-12-20 18:43
電影「柔似蜜」由劉玉玲主演，故事講述一名罹患癌症末期的母親，在長期照護患有精神疾病、具暴力傾向兒子的巨大壓力下，最終選擇終結兒子的生命。（路透）

長照人倫悲劇 華人社區藏「柔似蜜」隱憂

2025-12-20 01:20
華裔經營餐館涉嫌藏數十名無證客， 強迫七天無休工作，此為餐廳示意圖。（取自Unsplash.com）

華人餐館涉嫌藏匿數十名無證客、強迫7天無休 ICE突襲

2025-12-22 15:55
爾灣夫妻被控未向國稅局（IRS）申報其位於洛杉磯市珠寶區黃金、白銀等貴金屬交易中超過1億2700萬美元現金。（路透）

現金交易逾億未申報 5年欠稅187萬 亞裔夫婦認罪

2025-12-21 01:20

超人氣

更多 >
男友媽嫌她矮 20歲女做「斷骨增高術」 10年後狀況悽慘

男友媽嫌她矮 20歲女做「斷骨增高術」 10年後狀況悽慘
電器設備廠賣給大型電力公司 老闆為540名員工每人分紅44萬

電器設備廠賣給大型電力公司 老闆為540名員工每人分紅44萬
電視童星淪為街友 接受昔日同劇演員請吃飯但拒絕就醫

電視童星淪為街友 接受昔日同劇演員請吃飯但拒絕就醫
若年初投資富爸爸作者清崎推薦的資產1000美元 歲末表現如何？

若年初投資富爸爸作者清崎推薦的資產1000美元 歲末表現如何？
2025年折舊率最高車款排名 這品牌幾乎獨佔榜單

2025年折舊率最高車款排名 這品牌幾乎獨佔榜單