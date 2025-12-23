Zillow預測：2026年加州房價持平 估4地區小漲

我的頻道

記者邵敏／洛杉磯綜合報導
2026年，加州房市可能迎來乏善可陳的一年。圖為南加房市示意圖。（記者邵敏／攝影）
2026年，加州房市可能迎來乏善可陳的一年。圖為南加房市示意圖。（記者邵敏／攝影）

很多人關注2026年加州房價走勢，購房者希望2026年房價下跌，可藉此機會買房；擁有房子的人，則希望房價上升，持有者可增加家庭資產，賣房者也可有個好價。房地產平台Zillow最新預測顯示，未來一年房價走勢平淡，既不會大跌也不會大漲，但南加一些地區預計會小幅上漲。

橙縣紀事報（Orange County Register）報導，Zillow對全美50個主要都會區（其中六個位於加州）2026年房價做出預測，加州房市可能迎來乏善可陳的一年。報告顯示，加州六個都會區房價中位數變動預估上漲約1%，扭轉過去一年下跌2.3%的走勢。根據Zillow數據，加州目前房價中位數約93萬5700美元。

Zillow指出，房價缺乏明顯動力的背後，有多項不利因素交織。首先，房屋可負擔性仍遠超多數家庭能力範圍，導致潛在買家持續觀望。其次，Zillow預期2026年房貸利率仍將維持在6%以上，高借貸成本繼續抑制購屋需求。此外，經濟前景不穩、就業市場挑戰增加，以及通膨壓力居高不下，在在削弱買家信心。

目前掛牌量仍比疫前低

相對的，供應不足則是支撐房價的重要因素。一些專家認為，市場上可供選擇的房源有限，使房價維持在高處。數據顯示，從加州六個都會區的中位數變化看，目前房屋掛牌量仍比疫情前的2019年低21%。

這些地區房價小幅上揚

2026年加州六大都會區中，Zillow預測四個地區小幅上漲，且主要集中在南加州。聖地牙哥房價預計將上漲2.3%，在50個都會區中排第六，該地區過去一年房價下跌2%，中位數為92萬2000美元，全美第四高；與2019年相比，庫存減少23%。內陸帝國（Inland Empire）預計上漲1.6%，排名第14。過去一年房價下跌2%，中位數約58萬700美元，庫存量較2019年減少20%。洛杉磯縣、橙縣地區預計上漲1.2%，排名第23位，過去一年房價下跌1%，中位數約94萬9400美元，全美第三高，庫存比2019年減少16%。北加聖荷西預計明年小幅上漲0.7%，排名第33位，過去一年下降1%，目前中位數高達157萬美元，全美最高，庫存量比2019年減少21%。

下跌的兩大都會區是舊金山與沙加緬度。其中，舊金山預計明年下降2.4%，排名第49，過去一年下降3%，中位數110萬7300美元，排名第二，庫存量較2019年減少2%。沙加緬度下跌0.8%，排名第43，此前一年已下跌2%，中位數57萬3100美元，庫存量較2019年減少23%。

明年全美房價將漲1.2%

全美房市走勢與加州相似，整體呈現原地踏步。Zillow預測，美國房價2026年將上漲1.2%，略高於過去一年僅0.1%的微幅漲幅，全美房價中位數約為36萬2100美元，掛牌房源數量比2019年減少17%。

50個都會區中，預計漲幅最高的是康州哈特福（Hartford），2026年房價可能上漲4%；跌幅最大的則是路易斯安納州紐奧良，預估下跌5.3%。值得注意的是，兩地房屋供應情況差異明顯，哈特福比2019年少13%，紐奧良則多出54%。

