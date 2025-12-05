灣區逾8成房價低於去年 平均跌15%

我的頻道

編譯廖宜怡／綜合報導
Zillow最新數據顯示 ，舊金山灣區過去一年有80%房屋房價下跌，其中以蘇拉諾縣超過90%為最多。（美聯社）
最新房地產數據顯示，灣區超過80%的房屋今年房價低於去年，不過大部分房屋的市價仍遠高於現任屋主的購買價格。

舊金山紀事報報導，根據房地產網站Zillow最新公布的報告，在今年之前，灣區超過80%房屋房價下跌的情況在2000年以後僅發生過兩次：一次是在2023年，飆升的房貸利率導致房地產市場大幅放緩，另一次是在2008年經濟衰退後。

此外，Zillow還算出，灣區平均房價已下跌約15%，比全國平均跌幅10%顯著許多。

Zillow數據顯示，在全國經濟低迷的背景下，失業率上升和持續走高的通貨膨脹削弱了人們購屋的意願，因此導致灣區大部分地區房市降溫，其中以蘇拉諾縣超過90%為最多。

不過，紀事報指出，Zillow的數據未能顯現房地產市場的一些細微差別。例如，舊金山房市與全灣區和全國的趨勢相反，人工智慧的蓬勃發展重新激發了人們對住房的需求，房價逆勢上漲。此外，雖然Zillow估計獨棟屋和康斗公寓的房價均有所下跌，但其實康斗公寓的跌幅要遠大於獨棟屋。

儘管買家流失導致房價下跌，但不代表現在在市場上的買家可以撿到便宜。競爭減少可能讓一些買家在購買公寓或其他條件較差的房屋時擁有更大的議價空間，但灣區賣家降價求售的情形並不多見，使堅持購買獨棟屋的買家仍然面對令人咋舌的高價和激烈競爭。另外，房價下跌其實可能導致供應減少，屋主通常會等到市場再次升溫後再重新掛牌出售。

紀事報表示，從長遠看來，在灣區擁有房屋仍然具有潛在的豐厚報酬率。數據顯示，舊金山大部分房屋目前房價平均都比最近一次交易的價格高出65%，聖荷西甚至高出一倍。

灣區房地產經紀人表示，現在市場上許多待售房屋的業主都是迫於無奈才出售房屋，例如即將入住老人院的人。

目前的房市狀況也讓首購族陷入兩難：如果他們現在看房，競爭雖然較小，但可選擇的房源也相對較少，而最搶手的房屋仍可能引發競價大戰；如果要等待更多房屋上市再進入市場，則可能面臨更多競爭者和更高的房價。

房價 灣區 房地產

