15層開發案 有望成山景城最高建築之一

擬在山景城901-987 N. Rengstorff Ave.建造一座15層樓高的公寓大樓效果圖。（山景城市政府提供）

San Jose Spotlight報導，山景城（Mountain View）一項位於美國101號公路附近的重大住宅開發案已獲市議會批准。該計畫規模高達15層、455戶，若順利動工，有望成為山景城最高的住宅建築之一，在多為一至三層樓的周邊社區中格外顯眼。

此案由前山景城市長安布拉（Mario Ambra）提出，基地位於Rengstorff Avenue、Leghorn St.與Plymouth St.之間，鄰近Costco ，並緊貼安布拉家族長期持有、曾為橄欖油工廠的地塊。安布拉在山景城未能於期限內獲得州政府住房要素（Housing Element）核准時提出申請，使該案得以依「建商補救」（builder′s remedy）規定審理。

建商補救屬加州 住房法的強制程序：若地方政府未符合住房要素要求，符合一定比例經濟適用房的開發案即可豁免地方分區及高度限制。安布拉案規畫455個單位，其中包含91戶經濟適用房，遠超過地方現行規範在同址僅允許的19 戶上限。

山景城市議會日前以6：1通過此案，顯示議會對增加住宅供給的明確支持。市府指出，該開發案高度約180呎，為區域標準45呎上限的四倍；同時，開發密度將超過本市任何現有住宅建築。

該15層樓項目位於901-987 N. Rengstorff Ave.，該基地面積約1.3英畝，建案將取代現有一棟雙拼住宅與三座儲物建築，並需移除數十棵樹木，其中包含19棵古樹。市府尚未確定未來補植樹木成熟後，整體樹冠覆蓋是否會增加或減少。

與過去多個建商補救案相比，此案審議顯得更為順利。山景城先前在面對同類案件時，市議員曾表達對州法凌駕地方自主的無奈與保留，但本案在程序與內容上被評為「相對單純」。市議員克拉克（Chris Clark）也形容此案「相對直截了當」。

然而，議會仍需處理安布拉律師團隊於會議前提出的最後一刻請求，包括希望放寬部分批准條件、將開發許可期限延長至八年等。市府人員建議議會維持既有規範，即開發許可有效期為兩年，可申請延長兩次，每次兩年。市議會最終採納市府建議，未同意額外延長，理由是建商並未提出足以證明需要八年期限的充分證據。