馬里布1海岸汽車旅館 每間房190萬高價成交 原來是這原因

記者邵敏／洛杉磯綜合報導
馬里布「沖浪者酒店」被高價收購，每間客房成交價190萬美元。（谷歌地圖）
自年初洛杉磯地區山火肆虐以來，南加富裕海濱城市馬里布（Malibu）經歷艱難的重建過程。不過，當地一家規模較小的海岸汽車旅館，日前被高價收購，每間客房成交價為190萬美元，創下加州年度酒店交易紀錄。這一利好消息為馬里布重回繁榮帶來新希望。

根據房地產網站The Real Deal報導，傳奇的馬里布「沖浪者酒店」（Surfrider Hotel），已被奢侈時尚品牌Chrome Hearts所有者收購。這間酒店最初建於1953年，名為馬里布海岸汽車旅館（Malibu Shores Motel），就坐落在沖浪者海灘（Surfrider Beach）之上。Richard Stark、Laurie Stark夫婦，以3750萬美元收購這家中世紀風格的汽車旅館，它擁有壯麗海景、以及僅供住客使用的屋頂酒吧及餐廳。

今年史無前例的山火帶來沉重打擊，摧毀馬里布當地經濟。從緩慢的房屋修繕，到長達數月的太平洋海岸公路封閉，客流量驟減，商家生意幾乎陷入停滯。所幸的是，太平洋海岸公路已在5月底重新開放，如今酒店被收購又迎來新的利好消息。

雖然以現代酒店標準來看，「沖浪者酒店」本身規模相對較小，酒店僅有20間客房。但每間客房的成交價格令人咋舌，此次出售是今年加州「單間客房」價格最高的交易，也是加州歷史上最昂貴的酒店交易之一，買家為這家酒店的每個房間支付190萬美元。

相比之下，2019年卡塔爾皇室（Qatar）支持的Maybourne酒店集團，當時以4億美元收購比佛利山蒙太奇酒店 （Montage Beverly Hills），平均每個房間的價格為200萬美元。The Real Deal報導指出，這一加州酒店史上最昂貴交易紀錄至今仍未被打破。

當然，對於富裕的馬里布來說，該地區的巨額房地產交易並不少見。加州歷史上最昂貴的獨棟住宅交易，是Oakley創始人James Jannard在馬里布的一處豪宅，2024年以2億1000萬美元價格售出。此前，Jay-Z和碧昂絲（Beyoncé）曾以2億美元價格，於2023年購入一棟面積達4萬平方呎的馬里布超級豪宅，創下紀錄。多年來，灣區科技巨頭和洛杉磯娛樂界巨頭，紛紛在此地購入價值連城的海濱房產。

「沖浪者酒店」前業主，是總部位於休士頓的Dauntless Capital Partners。該公司曾在2021年以2800萬美元的價格收購該物業。據悉，這家公司旗下酒店遍布華盛頓特區、夏威夷等地。四年以後，「沖浪者酒店」易主，以3750萬美元成交，與當年價格相差近千萬。

關於買家高價收購這家酒店背後的原因，業內人士分析，「沖浪者酒店」核心價值並不是房間數，而是其地理位置，地處馬里布海濱第一排的極端稀缺地段。此外，買家時尚品牌Chrome Hearts財力雄厚，目標不僅是投資報酬，更是品牌擴張與形象價值，以及面對全球高端客戶的曝光度。

隨著馬里布重建工作持續推進，投資者紛紛搶購遭受山火影響的住宅地產。Starks夫婦此次收購海岸酒店，是否能促進當地旅遊業經濟發展，人們翹首以待。

「沖浪者酒店」之所以被高價收購，業內人士分析，核心價值並不是房間數，而是其地理位...
