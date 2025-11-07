房貸利率微升 購屋、再融資申請量大增

11月3日當周，佳信貸款提供的30年期固定抵押貸款利率為5.875%。（佳信貸款-劉豔秋提供）

11月3日當周，美國房貸利率與上周相比全面上漲，其中30年期固定抵押貸款利率升至5.875%。雖然利率較前一周微幅上揚，但整體仍維持在一年多以來的低點，連續第四周低於6.5%。美國房貸銀行協會（Mortgage Bankers Association, MBA）統計，利率下降已刺激市場活動，購屋與再融資申請量同步上升。

MBA總裁兼執行長Bob Broeksmit指出：「今年秋季再融資活動持續成為亮點，與去年同期相比增加了111%。許多在高利率期間購屋的家庭，如今正積極尋求降低每月房貸支出的機會。」對近年購屋者而言，若能將房貸利率降低半個百分點或以上，平均每月可節省數百美元開支。

不過，市場分析人士提醒，隨著聯準會 （Fed）10月已實施降息 ，未來利率進一步下探的空間或許有限。雖然目前多數經濟學家預期12月仍可能再降息一次，但聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）於10月29日會後明確說：「12月進一步降息並非既定結論，政策並未設定固定路徑。」這番較為強硬的表態立即推升公債殖利率 ，也使房貸利率出現反彈。

聯準會並不直接設定房貸利率，其基準聯邦資金利率屬短期隔夜融資利率，而長期房貸利率主要跟隨10年期美國公債殖利率波動。公債殖利率受多項因素影響，包括經濟增長、通膨走勢與市場對未來貨幣政策的預期。若市場提前消化降息預期，放貸機構往往會在官方決策前率先調降利率。

2024年，市場在聯準會降息前夕已出現利率回落，但隨降息落地後，房貸利率反而略有反彈。今年情勢則更加複雜，與去年相對穩定的就業環境不同，2025年勞動市場疲軟，加上關稅政策推高通膨與削弱消費支出，使市場波動加劇。

在這種不確定性下，聯準會傾向謹慎行事。