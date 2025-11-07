我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

羽球／戴資穎震撼宣布退役 盼精神陪伴大家繼續前進

考量公共負擔…領福利難獲綠卡 嚴審即將退休者

房貸利率微升 購屋、再融資申請量大增

記者朱敏梓／洛杉磯報導
11月3日當周，佳信貸款提供的30年期固定抵押貸款利率為5.875%。（佳信貸款-劉豔秋提供）
11月3日當周，佳信貸款提供的30年期固定抵押貸款利率為5.875%。（佳信貸款-劉豔秋提供）

11月3日當周，美國房貸利率與上周相比全面上漲，其中30年期固定抵押貸款利率升至5.875%。雖然利率較前一周微幅上揚，但整體仍維持在一年多以來的低點，連續第四周低於6.5%。美國房貸銀行協會（Mortgage Bankers Association, MBA）統計，利率下降已刺激市場活動，購屋與再融資申請量同步上升。

MBA總裁兼執行長Bob Broeksmit指出：「今年秋季再融資活動持續成為亮點，與去年同期相比增加了111%。許多在高利率期間購屋的家庭，如今正積極尋求降低每月房貸支出的機會。」對近年購屋者而言，若能將房貸利率降低半個百分點或以上，平均每月可節省數百美元開支。

不過，市場分析人士提醒，隨著聯準會（Fed）10月已實施降息，未來利率進一步下探的空間或許有限。雖然目前多數經濟學家預期12月仍可能再降息一次，但聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）於10月29日會後明確說：「12月進一步降息並非既定結論，政策並未設定固定路徑。」這番較為強硬的表態立即推升公債殖利率，也使房貸利率出現反彈。

聯準會並不直接設定房貸利率，其基準聯邦資金利率屬短期隔夜融資利率，而長期房貸利率主要跟隨10年期美國公債殖利率波動。公債殖利率受多項因素影響，包括經濟增長、通膨走勢與市場對未來貨幣政策的預期。若市場提前消化降息預期，放貸機構往往會在官方決策前率先調降利率。

2024年，市場在聯準會降息前夕已出現利率回落，但隨降息落地後，房貸利率反而略有反彈。今年情勢則更加複雜，與去年相對穩定的就業環境不同，2025年勞動市場疲軟，加上關稅政策推高通膨與削弱消費支出，使市場波動加劇。

在這種不確定性下，聯準會傾向謹慎行事。

殖利率 降息 聯準會

上一則

加州富豪海岸 為何屢現恐怖人類遺骸

下一則

大莊家12/27 古巨基「 All About Love」聖誕演唱會

延伸閱讀

美元因降息疑慮和避險需求上漲 比特幣跌破10萬美元

美元因降息疑慮和避險需求上漲 比特幣跌破10萬美元
房屋換手率探30年新低 每千房僅28棟易主 學者憂不利經濟

房屋換手率探30年新低 每千房僅28棟易主 學者憂不利經濟
房價太貴 越來越多購屋族選擇風險較高的ARMs貸款

房價太貴 越來越多購屋族選擇風險較高的ARMs貸款
房貸利率趨穩 房價續漲、消費者信心微降

房貸利率趨穩 房價續漲、消費者信心微降
聯準會降息對一般民眾貸款、存款有何影響？

聯準會降息對一般民眾貸款、存款有何影響？
防就業疲軟惡化 聯準會降息1碼 12月再降息？鮑爾澆冷水

防就業疲軟惡化 聯準會降息1碼 12月再降息？鮑爾澆冷水

熱門新聞

無證移民擔心隨時可能被遣返，正紛紛向原籍國匯款。（示意圖取自Unsplash.com）

「變賣家產 提前轉移資金」這些人正拼命往國外匯錢

2025-10-30 15:29
理財規畫師建議，在退休階段，理財上追求簡單與成本效率往往才是王道。（示意圖取自Pixabay）

退休前先放下這5樣東西 生活理財無負擔

2025-11-04 14:38
進入11月意味著感恩節和聖誕節假日降至，在萬物皆漲的當下，好市多會員們充分利用會員福利。（記者張宏／攝影）

好市多黑五 8大食品類好康值得考慮

2025-11-01 18:21
2016年周凱紅翻修廚房時，櫻花剛推出B53型號，她第一眼就被其顏值吸引。（周凱紅提供）

櫻花牌油煙機擁4大優點 消費者讚：「不壞絕對不換」

2025-11-01 02:17
谷歌不少新員工因為無法承擔高房租，被迫「以車為家」。（示意圖取自Unsplash.com）

亞裔谷歌員工沒錢付房租 被迫住車上 很多同事如此

2025-11-06 14:44
洛杉磯華人餐館老闆被ICE抓捕，將被前送到非洲。（示意圖取自Unsplash.com）

華人餐館老闆被ICE逮捕 無犯罪紀錄 將遣送非洲

2025-11-04 20:32

超人氣

更多 >
中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金

中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金
湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳
亞裔谷歌員工沒錢付房租 被迫住車上 很多同事如此

亞裔谷歌員工沒錢付房租 被迫住車上 很多同事如此
台普發現金 長期旅居國外 戶籍遭遷出也可領…注意這步驟

台普發現金 長期旅居國外 戶籍遭遷出也可領…注意這步驟
突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切

突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切