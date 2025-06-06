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英特爾共同創辦人砸1500萬翻修 百年塢德賽莊園2950萬上市

編譯組／綜合報導
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Mountain Meadow 莊園外觀。（圖片由Open Homes Photography提供）
Mountain Meadow 莊園外觀。（圖片由Open Homes Photography提供）

位於加州塢德賽(Woodside)的 Mountain Meadow 莊園，近日以2,950萬美元公開上市。這棟建於1927年的都鐸復興風格豪宅，為矽谷科技巨頭、英特爾共同創辦人戈登·摩爾(Gordon Moore)及其夫人貝蒂(Betty Moore)所擁有。

Mountain Meadow 坐落於100 Cañada Road，占地24英畝，環繞於紅木林與受保護的自然綠地之中，是少數仍保留原貌的大莊園。摩爾夫婦於1993年以600萬美元購入房產，並以保護歷史文化遺產為出發點，斥資1,500萬美元進行全面翻修、展開長達數十年的修復工作。整體翻修尊重原始建築風貌，包括從同年代的房屋中回收窗戶玻璃、燈具、五金配件等材料。屋內保留紅木鑲板與五座燃木壁爐，並升級電氣、管線與暖通空調系統，使歷史建築得以兼具現代機能。

主屋面積約9,300平方呎，共有五間臥室與七間浴室，內含圖書館、媒體室、溫控酒窖及電梯。另設有游泳池、網球場、植物溫室、16車位車庫及2,495平方呎的客房。庭園由知名景觀設計師布魯斯·波特(Bruce Porter)、金門公園設計者約翰·麥克拉倫(John McLaren)與現代景觀大師湯瑪斯·丘奇(Thomas Church)先後共同打造，融合自然林地與花園，園內有百年紅木林、一英畝蘋果園及全年水流的溪谷。

摩爾夫婦將該地產主要作為私人度假場所使用。2023年，戈登與貝蒂先後辭世，享壽94與95歲。根據房地產代理公司Compass說明，房產現由摩爾夫婦生前支持的非營利組織「半島開放空間信託基金會(Peninsula Open Space Trust)」（下稱POST）管理並出售。該房產設有保育地役權，未來將禁止進行任何大規模開發，以確保其自然與歷史資源得以長久保存。

這處莊園原為20世紀Spring Valley Water Company副總經理喬治·伊士曼(George Eastman)所建，建築出自當時年輕建築師加德納·戴利(Gardner Dailey)之手，是他在灣區住宅設計領域的起點。

POST資深營運經理諾明頓(Eric Normington)表示，Mountain Meadow 不只是豪宅，更是一段深具意義的歷史遺產，它承載了摩爾家族對自然與文化保存的理念，現在正尋找下一位願意延續這份承諾的守護者。

加州 灣區 復工

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