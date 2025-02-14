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寶馬山野火後廢墟房產 100萬售出

記者邵敏／洛杉磯報導
這裡曾是一幢四臥三衛的獨幢住宅，如今被野火燒成灰燼。(MLS.com)
這裡曾是一幢四臥三衛的獨幢住宅，如今被野火燒成灰燼。(MLS.com)

寶馬山野火（Palisades Fire）發生後不到一個月，當地一處已被燒毀的房產，很快以近100萬美元的價格售出。屋主20年前購置這幢房產，當年價格是154萬美元，前後相距50多萬。

這幢房產位於洛杉磯的寶馬山花園社區（Pacific Palisades），此處是遭受野火打擊最為嚴重的地方之一，具體地址是Avenida de la Herradura 17126號。這里曾是一幢四臥三衛的獨幢住宅，如今已被野火燒成灰燼，土地面積共9932平方英尺。Zillow記錄顯示，1月16日，距離致命的寶馬山野火爆發僅九天，這塊土地就以99萬9000美元的價格掛牌出售；1月29日開始，房產處於售出過程（pending sale）狀態。

根據FOX電視台等媒體報導，房產經紀人Richard Schulman確認，買家是當地一名投資者，對這處房產有著非常大的興趣。儘管土地已經成功售出，但重建的時間表仍不確定，Schulman表示，不知道廢墟清理的時間表，也不清楚具體清理費用，目前還無法進入該地區的房產。

儘管面臨諸多挑戰，Schulman透露，因為該地塊位於私人沿海的黃金位置，上市期間，共收到70至80個買家詢問，大部分都是來自外地的投資者。掛牌出售的這塊地可能是當地目前唯一在售房產，其他遭受火災的房產也引起人們的興趣，Schulman指出，「這是一個非常適合居住的地方，不管發生什麼，這裡將再次成為一個令人驚嘆的地方。」

Zillow公開紀錄顯示，2005年7月，這幢房產的成交價格是154萬1000美元，原屋主買下房子後就一直住在這里。房產經紀表示，對屋主來說，火災發生後立即出售，這是一個很容易做出的決定，因為她很清楚自己不會選擇重建，據悉，屋主現在就住在附近地區。

屋主2005年購置這幢房產，當年價格是154萬1000美元。（Zillow）
屋主2005年購置這幢房產，當年價格是154萬1000美元。（Zillow）

投資 洛杉磯

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