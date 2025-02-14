通膨蠢動 降息放緩 本周利率持平

根據佳信貸款的最新報告，30年期固定抵押貸款利率為6.625%。（佳信貸款-劉豔秋提供）

截至2月11日當周，美國房貸市場利率 整體保持穩定。根據佳信貸款 的最新報告，其提供的30年期固定抵押貸款利率為6.625%，與上周基本持平。市場上的30年期固定抵押貸款平均利率則達6.94%，儘管仍低於7%的關鍵門檻，但近期的經濟指標看起來，將在短期內給利率帶來上行壓力。

多項數據顯示，美國經濟的不確定性正在上升。根據全國獨立企業聯合會（NFIB）11日發布的數據，小型企業樂觀指數從12月的105.1下降至1月的102.8，不僅低於前值，也低於市場預期的104.5。NFIB首席經濟學家鄧克爾伯格（Bill Dunkelberg）表示，小型企業主雖仍看好未來的商業環境，但面對市場變動的不確定性正在增加，尤其在人力資源方面，企業普遍面臨招聘困難，許多業主無法找到合適人才填補空缺。此外，因應未來市場挑戰，企業投資計畫的數量也有所減少，顯示企業對經濟前景的信心趨於保守。

市場的不確定性也反映在聯準會（Fed）的利率決策上。聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）11日在參議院提交貨幣政策半年報時強調，Fed當前無需急於調整利率。他指出，由於經濟仍然強勁，貨幣政策對經濟活動的約束力已經減弱，因此決策者需要審慎評估下一步行動。他強調，若過快或過度降低利率，可能影響通膨下降的進程；相反，若過慢或過少調整，則可能對經濟增長及就業市場造成衝擊。在未來的政策考量中，Fed將綜合評估最新經濟數據、前景變化及風險因素，以決定適當的行動時機與幅度。

市場對於Fed降息 的時間點看法不一，根據路透在2月4日至10日的最新調查，分析師意見分歧。在受訪的101名經濟學家中，67人（約三分之二）預測Fed將在6月底前至少降息一次，其中22人認為降息將發生在3月，45人則認為降息將推遲至第二季。

與此同時，最新房貸市場數據顯示，抵押貸款利率雖維持高位，但仍有波動。根據房地美（Freddie Mac）2月6日發布的報告，當周30年期固定抵押貸款利率平均為6.89%，較前一周下降6個基點。儘管如此，房貸利率整體趨勢仍受經濟數據和聯準會政策影響，未來走勢仍需觀察市場變化與政策調整的可能性。