南加廠房、倉庫空置率續升 工業租金降近2成

南加州大型倉庫和工業廠房上季度的空置率已達5.1%。圖為示意圖。(取自Pexels)

受利率和投資環境影響，南加州 地區過去三年的工業地產入住率持續下降，大型倉庫和工業廠房的空置率已達5.1%。

商業地產公司高力國際（Colliers）報告，2024年第四季度，包括洛杉磯縣、內陸帝國、橙縣和范杜拉縣在內的南加 州地區工業地產空置率，已連續第11個季度上升，至5.1%。

商業觀察家報導，在2021年、2022年的大部分時間，南加州工業用房空置率一直低於1%。然而，這個全國最大規模的工業地產市場，自此後開始出現衰退，至今未見好轉。利率上升、電子商務供應交付和工業投資減少，都是主要的影響因素。

高力國際的數據顯示，儘管自2023年底以來，工業性質的新增房產供應量不斷減少，但上季度洛杉磯縣、內陸帝國、橙縣和范杜拉縣的綜合可用率（combined availability rate，指市場中所有可租空間的比率，包括空置空間和已簽約但尚未開始租期的空間）升至7.9%，創12年來新高。

南加州地區工業空間的平均月租金 要價，降至每平方英尺1.32美元，比2023年底的每平方英尺1.59美元，下降17%。

該地區上季度的淨吸收面積（Net Absorption，租出面積減去退租面積）為負值37萬7000平方英尺，顯示當季變為空置的物業，多於租出的物業。

但相比前一季度的負110萬平方英尺，和2023年第一季度的負280萬平方英尺，已經有顯著改善。這一下降趨勢主要由內陸帝國的市場推動，該市場的工業性質物業占南加州所有超過1萬平方英尺工業空間的37%。

上季度，包括河濱縣和聖伯納汀諾在內的西部內陸帝國工業空置率降至5.2%，低於2023年底的6%。相比之下，東部內陸帝國工業空置率升至8.6%，為2012年以來最高水準。東西兩個地區的平均可用率為10.3%。

內陸帝國西部地區已連續三個季度實現正吸收（positive absorption，租出面積大於退租面積），上季達到180萬平方英尺。內陸帝國東部地區的淨吸收面積為負120萬平方英尺，過去六個季度中，有四個季度出現負值。

整個內陸帝國的平均租金要價，已連續第六個季度下降，月租金降至每平方英尺1.15美元。

從積極的一面來看，上個季度內陸帝國的租賃交易為1090萬平方英尺，高力國際預計，這將推動空置率下降。