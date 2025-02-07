內陸祕境沙漠度假屋 要價近300萬元

室內外界線不分明，讓房屋很好融入自然。（desertviews.realestate截圖）

南加 內陸約書亞樹國家公園 ，因擁有奇特的約書亞樹（Joshua Tree）而得名。一棟位於該公園沙漠地帶的現代藝術度假屋，近日以295萬美元上市。這棟住宅不僅擁有無可比擬的隱密性，還展現現代設計與自然環境的完美融合。由著名抽象雕塑家艾倫（Alma Allen）設計，原本是住宅和工作室，以及他藝術創作的一部分。

房屋附近景色，被茂密的約書亞樹、岩石和開闊沙漠所包圍，為住戶提供遠離城市喧囂的隱祕空間，且是熱愛大自然和藝術創作的理想場所。這裡不僅是探索自然奇觀的理想基地，也是逃離現實、放鬆心靈的避世天堂。

這棟建於2007年，2782平方英尺的住宅，由艾倫精心設計。外觀由石牆構成，與沙漠景觀融為一體。不過一旦進入庭院，就會看到房屋現代化的內部空間，仿佛進入另一個藝術世界。住宅有開放式布局，大量採用玻璃牆和滑動玻璃門，讓室內外的界線變得模糊。住宅包括三間臥室、一個書房、兩間全套浴室，以及寬敞的客廳、餐區和廚房。

這座住宅保持艾倫的藝術風格，木樑天花板和拋光混凝土地板，為室內增添現代感。許多門把和把手，是艾倫親手製作，讓這棟住宅，更具個性和藝術氣息。

現屋主在購買這棟住宅後加以翻修，將原本工作室改建成居住區，並在保持艾倫原始設計基礎上，增設兩間臥室、書房和浴室。住宅有質樸特質，使人感覺它在這片沙漠中存在已久。

度假屋內的起居空間。（desertviews.realestate提供）

現屋主在購買後，還購入兩處相鄰地塊，將總面積擴大到逾14英畝。這一擴展，為買家提供極高隱私性。無論作為度假場所，還是長期居住，都能享受沙漠中的寧靜與隱祕。

代理這棟房屋的經紀Chris Menrad表示，「這不僅是一個家，更是藝術品，擁有無與倫比的隱私和寧靜。這裡可以是藝術家理想的工作室、隱世度假屋，也可以是尋找與自然親密接觸買家的理想房屋。」

這棟度假屋鄰近的約書亞國家公園，是美國最具代表性的沙漠景觀之一，擁有壯麗岩石地形、開闊沙漠、奇特岩石。公園位於南加內陸沙漠地帶，主要由兩個沙漠區域組成，莫哈維沙漠（Mojave Desert）和科羅拉多沙漠（Colorado Desert），這些地方是許多野生動植物棲息地，包括許多耐乾旱植物和動物。