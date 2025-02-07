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現代主義設計+智能家居科技 河濱幻象莊開價465萬

記者啟鉻／河濱報導
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豪宅外觀圖。(Beach Cities Real Estate提供)
豪宅外觀圖。(Beach Cities Real Estate提供)

南加內陸河濱縣幻象莊（Rancho Mirage）最新豪宅上市，開價465萬美元。設計靈感源自現代主義開發商艾克勒（Joseph Eichler）擅長的中世紀風格，以斜屋頂和簡約線條為特色，展現優雅且大氣的設計理念。豪宅被譽為融合現代主義設計與智能家居科技。

根據地產資料，住宅位於封閉式社區Makena的半畝地塊上，建築面積約4483平方呎，從未有人居住。設有四間臥室和五間浴室，擁有獨特的消失式玻璃牆設計，讓居住空間無縫延伸至2000平方呎的遮蔭露台，完美銜接室內外生活。

進入住宅，映入眼簾的是木材拱頂的開放式客廳，中心矗立著一座線性壁爐，四周被18呎高的對紋瓷磚所包覆，氣派十足。客廳與家庭間及廚房融為一體，廚房配有從地板到天花板的白橡木風格櫥櫃、20呎長的中島、以及Miele頂級家電，包含咖啡站，為烹飪愛好者提供極致體驗。

擁有智能家居控制與豪華設施。這棟房屋完全整合智能家居系統，透過Alexa控制家中各項設備。無論是調節空調、操作電視還是調整燈光，只需一聲指令即可輕鬆完成。主臥套房擁有雙面玻璃牆，可欣賞游泳池和Spa景觀。其豪華浴室靈感來自高端水療，設有步入式衣帽間、雙人淋浴間、浸泡浴缸與乾蒸桑拿室，並採用對紋瓷磚作為牆面裝飾，突顯極致奢華。

豪宅外觀圖。(Beach Cities Real Estate提供)
豪宅外觀圖。(Beach Cities Real Estate提供)

豪宅的南向庭院可充分享受壯麗的山景。戶外設施同樣令人驚豔，包括八角形游泳池及獨立的八角形水療設施，配有玻璃磚鑲邊的無邊際設計。此外，還設有完整的戶外廚房，配備20呎長的中島和多處火焰裝置，為戶外娛樂提供絕佳氛圍。

房屋設有三車位車庫，提供額外的停車空間。Coldwell Banker Realty的代表埃莫森（David Emerson）負責此物業的銷售。他透露，這棟住宅的內部設計由A&D Home Designs精心打造。房產展示時所使用的家具和藝術品雖不包含在售價內，但可作為額外協商項目。

此外，根據網路地產資訊，艾克勒（1900-1974）是美國著名的現代主義房地產開發商，以1950至1960年代建造的中世紀現代風格住宅而聞名。他秉持「人人都應該住在美麗家園」的理念，將開放式平面設計、大面積玻璃牆和室內外空間連結的設計引入當時的郊區住宅建設中。艾克勒的建築不僅注重功能性，還強調讓自然光滲透進室內，為住戶帶來愜意的生活體驗。他的設計風格至今仍深受現代建築愛好者的推崇，是中世紀現代主義建築的代表之一。

同時，文中提及的Alexa科技是由亞馬遜研發的語音助理技術，最早在2014年推出。這種技術透過智能音箱，比如Amazon Echo或其它兼容設備運行，用戶可以通過語音指令與系統互動，控制家居設備，如燈光、溫控器、安防系統，甚至整合家用電器，可實現開燈、調控空調、播放音樂、設定鬧鐘等功能。

豪宅外觀圖。(Beach Cities Real Estate提供)
豪宅外觀圖。(Beach Cities Real Estate提供)

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