房貸利率居高不下 洛斯阿圖、巴洛阿圖房價仍漲

半島中段地區房市2024年最後一季意外地活躍，房產新掛牌數量和成交過戶數量都大幅上升。(取自pexels)

2024年半島中段地區房地產 市場表現超出預期；儘管房貸利率居高不下，房價 仍大幅上漲，巴洛阿圖(Palo Alto)和洛斯阿圖(Los Altos)等城市創下歷史新高。

半島中段地區2024年末至2025年初的市場概況如下：

1.巴洛阿圖和洛斯阿圖的年度房價均創下歷史新高。巴洛阿圖獨立屋的中位價格達366萬元，較2023年上漲近10%，而洛斯阿圖則上漲7%至440萬元。相比之下，蒙洛公園(Menlo Park)的中位價格小幅下跌2%。

在房屋新掛牌量和成交量方面由洛斯阿圖領先，獨立屋掛牌量較去年增加19%，成交量則躍升30%，市場滯留中位時間僅8天；超價成交幅度也最大，平均售價超過要價7%，巴洛阿圖為4%，蒙洛公園為5%。

2.半島中段地區房市打破季節性規律。通常市場熱度較緩的11月和12月，半島中段地區房市卻意外地活躍；在2024年最後一季，與2023年同期相比，巴洛阿圖的新掛牌數量增加5%，洛斯阿圖增加9%。成交過戶的房產數量更是大幅上升，巴洛阿圖較去年增加37%，洛斯阿圖則驚人地增加了70%。

高價交易也推高了年末的中位房價；巴洛阿圖的中位房價大幅上漲近30%至375萬元，洛斯阿圖上漲13%至480萬元，蒙洛公園則上漲7%至340萬元。選舉結束以及科技股票創紀錄的表現，推動了買家的購買意願。

3.巴洛阿圖超級豪宅成交件數創新高。2024年，巴洛阿圖有10件超過1000萬元的房屋成交，據報這是該市歷史上單年成交量最高的紀錄，比截至2023年過去十年平均每年四件的成交量增加了一倍多。

得益於蓬勃發展的經濟和強勁的股市，半島中段地區的房價目前處於歷史高位。預計2025年將持續這一趨勢；然而，市場走向可能取決於科技股的表現，使其變得難以預測。

展望未來，以下幾個因素可能影響房市格局︰貿易緊張局勢升級、移民政策收緊導致勞動力短缺、以及高融資 成本可能推高建築成本等，將進一步拉大新舊房屋之間的價差。