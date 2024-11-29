聖蓋博市將建首個可負擔房屋公寓 提供73住房單位

聖蓋博將建第一個可負擔房屋公寓。（聖蓋博官網）

聖蓋博 市將興建該市第一個老年人可負擔房屋。近日，這項可負擔房屋建案在市議會通過了一讀，若最終通過，將為該市提供73個單元的可負擔房屋。

聖蓋博市規畫經理（Planning Manager）Samantha Tewasart介紹，這項建案位於該市405 S.Del Mar大街，占地1.62畝。具體來說，建案位於S Del Mar 大街以及W Main大街交叉口的東北角。目前這片土地閒置狀態。

該建案將是聖蓋博市第一個全部為可負擔房屋的建案。建成後將為老年人提供可負擔的73個住房單位，其中包括一間給管理人員住，全部為租賃住房。住房單位中最高一半將給有特殊需求的老人居住。該建案為三層高的公寓樓，將附帶62個停車位，有一個社區活動室占地1543平方呎，以及公共活動空間有8708平方呎。73戶住房中，包括11戶為單身公寓（Studio），平均有440平方呎大小；有52戶為一居室戶型，平均有600平方呎；有10戶為兩居室戶型，平均有850平方呎；管理人員住房為兩居室。

公寓樓還配有完善的附加設施和免費社區服務。包括一個健身房，一個社區活動室，洗衣房，花園，電腦室，中央空調等。

這項可負擔房屋是為收入在地區收入中位數（AMI）的30%至60%的老年人準備的。聖蓋博市議員John Harrington在會上向市政人員特別確認了收入標準，他說，聖蓋博市有兩個收入標準，依據郵編而改變。市府工作人員表示，該項建案中的收入標準依照的是洛杉磯 縣的收入標準。洛縣 2024年家庭收入中位數為四口之家9萬8200元，其30%至60%則是2萬9460元至5萬8920元。而民眾在實際申請租賃該公寓時，要根據當時的收入標準計算，例如倘若該建案在2026年建成，那麼要按照2026年的洛縣收入標準計算。

這項建案以五比零在市議會通過了一讀。當天的市議會上，有民眾發言，雖然不反對這項可負擔住房建案，但希望市議會能夠考慮到交通問題。有人表示，聖蓋博市目前很多馬路停滿了車，有時甚至無法在家門口找到停車位。希望建案可以解決周邊的停車問題。