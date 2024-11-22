倉庫租賃紅火 聖谷東區新建案引關注

倉庫內部通透且空間巨大。（開發商提供）

南加州 倉庫租賃、買賣熱潮持續升溫，尤其是聖蓋博谷東區，憑藉毗鄰洛杉磯縣、聖伯納汀諾縣、河濱縣、橙縣的優越地理位置，交通便利，近幾年來吸引了很多本地公司以及兩岸三地跨境公司進駐，華商旺盛的租賃需求，帶動周邊城市商業地產市場發展。

Colliers 負責人Tony Phu (左三)及建商CenterPoint高級副總裁Blake Kelley(右三)。（開發商提供）

商業地產涵蓋辦公大樓、零售及工業設施等，而倉庫租賃買賣是其中重要組成部分。對於如今越發壯大的電商 企業而言，南加 州的廣袤地域不僅提供了理想的倉儲條件，還有便利的港口物流實現高效的國際貨物分配。日前，位於聖谷東區畢柯立維拉（3900 Baybar Road，Pico Rivera）的地標性商業地產全新面向市場，吸引眾多關注。

這座位於605號高速公路旁，毗鄰Peck Road和Rose Hills Road高速出口，占地9.55英畝，建築面積4萬898平方呎，辦公空間4850平方呎的全新倉庫，由商業地產開發商CenterPoint打造。該倉庫61個卸貨高台，1個駛入平台，53個貨櫃停車位以及20個貨車頭車位的配置，基於電商巨擘亞馬遜（Amazon）「最後一英里配送」概念，可負擔入駐商家高吞吐量的需求。

3900 Baybar Road，Pico Rivera全新倉庫外觀。（開發商提供）

該倉庫內部淨高度為32呎，遠超傳統倉庫的24至30呎高度限制，適合存放更多物品或安裝更高的貨架。此外，倉庫地面採用7吋厚的鋼筋混凝土地板，並配置最高級ESFR防火系統，保證了倉庫耐用性和安全性 。

倉庫銷售負責人、高力國際Colliers副主席Tony Phu多年來致力於跨境企業進駐加州洛杉磯、新澤西、德州等美國各地。他表示，這個全新面向市場的商業地產項目，不僅符合電商企業的高吞吐量物流需求，還提供靈活的擴展空間，滿足企業的長遠發展計畫。