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賣舊宅虧3600萬 兩月後肯爺3500萬買比佛利豪宅

記者朱敏梓／洛杉磯報導
記錄顯示，該房產最後一次推出市場是在2022年，當時售價為 2450 萬美元。（取自地產網站Realtor）
記錄顯示，該房產最後一次推出市場是在2022年，當時售價為 2450 萬美元。（取自地產網站Realtor）

該豪宅位於北比佛利山的高級門禁社區Beverly North Park。（取自地...
該豪宅位於北比佛利山的高級門禁社區Beverly North Park。（取自地產網站Realtor）

不久前，美國知名說唱歌手「肯爺」（Kanye West，現改名Ye）四折出售了一處位於馬里布（Malibu）的海景豪宅，損失高達3600萬元。但肯爺並未因此退出房地產市場，而是再次購置一套位於比佛利山（Beverly Hills）的豪宅。

這位說唱歌手近日以3500萬美元的天價，購得這棟出自知名設計之手的現代風格豪宅，幾乎與他兩個月前在馬里布海灘屋上損失的金額相同。該豪宅位於北比佛利山的高級門禁社區Beverly North Park，擁有11間臥室和18間浴室。記錄顯示，這棟豪宅最近一次上市在2022年，當時售價為2450萬美元。

雖然這處新購置的豪宅無法與他的馬里布房產一樣擁有海景及靠近海灘的便利，但卻另具迷人特色，包括6.79英畝的寬闊土地、一座沙灘網球場、泳池屋及大型游泳池。主建築面積達2萬平方呎，設計風格明亮而現代，擁有高天花板及巨型窗戶，充足的自然光照亮整個空間。此外，豪宅還設有獨特的多層次客房及「娛樂亭」，它們透過一座未來感十足的鋼柱橋與主屋相連。這座橋橫跨主車道，露天設計令人耳目一新。

該房產整體設計風格明亮而現代。（取自地產網站Realtor）
該房產整體設計風格明亮而現代。（取自地產網站Realtor）
主住宅提供2萬平方呎的居住空間。（取自地產網站Realtor）
主住宅提供2萬平方呎的居住空間。（取自地產網站Realtor）
它由著名建築師蘭德里 (Richard Landry) 設計，他被稱為「超級豪宅...
它由著名建築師蘭德里 (Richard Landry) 設計，他被稱為「超級豪宅之王」。（取自地產網站Realtor）
戶外泳池。（取自地產網站Realtor）
戶外泳池。（取自地產網站Realtor）
沙灘網球場。（取自地產網站Realtor）
沙灘網球場。（取自地產網站Realtor）

該房產最早於2000年由著名數學家扎達（Norman Zada）委託建造，並由享有「豪宅之王」之稱的知名建築師蘭德里（Richard Landry）設計，後者曾為洛杉磯多位知名客戶設計住宅。

據悉，肯爺已於10月25日完成此房產的交易，僅在出售他問題重重的馬里布房產後兩個月。肯爺馬里布房產於2021年以5725萬美元購入。此房產由普利茲克獎得主建築師安藤忠雄（Tadao Ando）設計，最初充滿現代感，肯爺後來卻決定徹底改造它，試圖將其打造成現代化的防空洞，最終卻因大幅改造而以巨額損失售出。

比佛利山 洛杉磯 房地產

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