通膨放緩 預期30年期房貸6%以上

本周小額貸款利率。（佳信貸款╱劉豔秋提供）

7月22日當周，房貸各期利率 與上周持平，30年期固定抵押貸款 利率為6.5%。

近幾個月通膨有些粘性，但普遍預計今年將繼續放緩。這意味著美聯儲可能會在2024年剩餘時間內開始下調聯邦基金利率。不過，即使利率如預期一般有所下調，大多數經濟學家預計今年30年期固定抵押貸款利率仍將維持在6%以上。這可能不足以吸引一直堅持抵押貸款利率下降的購屋者，也不足以說服鎖定最低利率的房主現在是出售的好時機。

MBA的預測表明，在2024年剩餘時間內，30年期固定抵押貸款利率將降至6.5%至6.9%的範圍內，NAR也預測類似的軌跡。但房利美(Fannie Mae)認為今年利率可能會維持在7%的低水準。

Bright MLS首席經濟學家Lisa Sturtevant 表示：「雖然較低的利率最終會讓更多買家重返市場，但還有其他因素導致買家猶豫不決。許多市場的房價已創歷史新高，這將使一些買家望而卻步。

近日房屋貸款利率的回落刺激了抵押貸款申請的增加。根據抵押貸款銀行家協會的數據，房屋再融資 貸款申請量激增15%，達到2022年8月以來的最高水準。