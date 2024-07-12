活化尤克利大道…南加內陸安大略市 打造嶄新市中心

經過重新改造的安大略城市中心廣場。（記者啟鉻／攝影）

南加 內陸安大略市（City of Ontario）建市130餘年，因八年前擁有安大略國際機場自主經營權，日顯在南加州突出地位。近來該市在市中心復興進程又邁出了一大步，市府從州府獲得歷史悠久的尤克利大道（Euclid Ave.）所有權，為這條貫穿市中心重要南北走廊創造了新的發展機遇。

此次尤克利大道所有權轉移於6月20日生效，賦予安大略市府對這條街路實施各項改進的權力，包括綠化帶建設、改善照明燈光和增強導視和標誌。

尤克利大道及其保存完好的中央分隔帶，覆蓋了城市區內的所有歷史街道，包括自北邊的10號高速公路到南邊的梅里爾大道（Merrill Ave.）。尤克利大道的主體部分穿過市中心，目前正實施重大投資 項目，規畫目標是創造一個18小時運作的日常環境，進一步確保安大略市成為內陸帝國的首選城市社區。

記者實地走訪安大略市中心區，看到早已停業的中餐館 「長江酒家」（The Yangtze Restaurant）所在物業建築仍沒有任何新商家進駐跡象。這家餐廳是安大略市首家中餐館，在此經營逾50年，但在九年前關閉。

安大略市政廳。（記者啟鉻／攝影）

安大略市中心發展協會（Downtown Ontario Association)指出，市中心復興提供了一種獨特的歷史、經濟機會和宜居性相結合的混合體，項目包括可負擔住房、先進的交通系統、餐館和零售店、一個大學校區以及歷史建築恢復再利用。該協會於2019年成立。

具體來說，市中心餐飲業最新成員是6月間開業的Mule Car Smokehouse，位於北尤克利大道200號（200 N.Euclid Ave.)，前Bank of Italy大樓內，該大樓建於1923年，屬於歷史建築，再投資了數百萬元翻新。該餐飲項目還包括一個獨立的屋頂餐廳和酒吧El Balcon，提供西班牙小吃、雞尾酒和現場音樂表演，並可以俯瞰整個廣場，是一個夏季音樂會系列活動的熱門地點。

在街對面，位於北尤克利大道207號（207 N. Euclid Ave.），一樓將引入餐廳和酒吧，二樓是一個酒吧或雪茄休息室，並帶有屋頂露台。項目還包括在北尤克利大道100號街區西側的重建，規劃設置多達18個小型餐飲攤位和三個花園空間。其他還包括豪華公寓，以及一個現場釀酒廠和品酒室。

安大略市中心復興計畫，目標是確保安大略市成為內陸帝國的首選城市社區。（記者啟鉻／攝影）

市中心C和D街區的兩個新商住混合開發項目將為市中心增添超過250個單位和1萬1000平方呎的零售空間，目前正在施工中。額外的住房項目包括在西D街120號建造的28個豪華聯排別墅。University of La Verne在安大略市中心設有法學院，還將建立一個新的College of Health，提供護理學、運動機能學和其他健康科學的學士、碩士學程。

市政府目前正在建設一個新的消防局總部，以及一個擁有700多個車位的停車場，還有一棟新的市政辦公樓，這些都是市中心復興重建的一部分。其它項目還包括安大略-蒙特克萊學區總部辦公樓。所有這些將為市中心帶來新的活力和人口增長，並成為安大略市進一步發展和投資的催化劑。