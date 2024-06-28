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聖彼渚平均房價逾85萬 一年漲6%

記者啟鉻／洛杉磯報導
聖彼渚愛荷華號戰列艦博物館。（記者啟鉻／攝影）
聖彼渚愛荷華號戰列艦博物館。（記者啟鉻／攝影）

加州聖彼渚（San Pedro）是洛杉磯市的一個海濱社區、港口小鎮。洛杉磯港的部分貨櫃碼頭就設在這裡，是洛杉磯國際海港一部分。它原本是一個獨立城市，後併入洛杉磯市，也有百年歷史。過去以漁業為主，現在已經成為一個居民超過8萬人、族裔多元化社區。當地房市連年看漲，目前平均房價超過85萬元，一年間上漲近6%。

聖彼渚是一個族裔多元化社區，也是南加州最大的義大利裔移民社區，還是克羅地亞、希臘移民的聚集地。聖彼渚以海濱社區而聞名，它屬於美國貿易門戶及至最繁忙的洛杉磯港。這裡有多個歷史地標，更是洛杉磯艦隊周舉辦地，著名景觀包括愛荷華號戰艦博物館、加州最大海事博物館，以及博物館船SS Lane Victory號，二戰時期的運輸船，獲選為國家歷史地標。

聖彼渚郵政大樓。（取材自維基百科）
聖彼渚郵政大樓。（取材自維基百科）

追溯至1860年，聖彼渚還只是一個小鎮，包括南灣社區（South Bay）、康普頓（Compton）及長堤西部。根據普查紀錄，當時人口只有359人。到了1870年，這裡改名為威爾明頓鎮（Wilmington Township）。洛杉磯市於1906年開始吞併這個地方，3年後，將威爾明頓鎮和聖彼渚合併。如今當地仍是一個藍領階層生活區，居民平均家庭年收入6萬元左右，租房者比例較高，當地退伍軍人超過6000人，在洛杉磯縣占比較高。

據房市資訊平台Zillow，目前聖彼渚平均房價超過85萬元，一年間上漲5.7%。自2016年初該地平均房價近48萬元，上漲到2024年4月的近86萬元。統計顯示，在所交易的住宅中，有約47.1%的房屋是低於原要價售出，而另外38.6%的房屋是高於原要價交易。一般上市房屋約半月就可交易。

另一房市平台Redfin認為，聖彼渚房價在2024年初上升到波段高點，現在處於略為回落階段。從統計看，該地所交易住宅中平均只有1%是高於原價格，大約37天才能售出。該地未來受氣候影響也較大，比如洪水、火災、風災及炎熱天氣。

目前在聖彼渚和周邊地區有近數千個住宅項目處於不同開發階段。除了比較強勁住宅市場外，多項商業開發項目也在Downtown和海濱動工，其中就有海濱餐飲娛樂、零售項目，以及促進海洋和科學研究的城市海洋基地。

聖彼渚碼頭停泊卡爾文森號航空母艦。（居民提供）
聖彼渚碼頭停泊卡爾文森號航空母艦。（居民提供）
聖彼渚市的貨運碼頭。（記者啟鉻／攝影）
聖彼渚市的貨運碼頭。（記者啟鉻／攝影）

洛杉磯港 房價 加州

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