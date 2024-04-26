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洛斯阿圖房市熱 42%全現金購買

編譯組／綜合報導
洛斯阿圖（Los Altos）房市第一季有42%是全現金交易，並比去年同期上升5%，顯示未受到抵押貸款利率波動的影響。（取自洛斯阿圖市府臉書）
洛斯阿圖（Los Altos）房市第一季有42%是全現金交易，並比去年同期上升5%，顯示未受到抵押貸款利率波動的影響。（取自洛斯阿圖市府臉書）

巴洛阿圖線上（Palo Alto Online）報導，舊金山灣區中半島房市發展正在好轉中，尤其是洛斯阿圖（Los Altos），有42%是全現金交易，顯示當地市場未受到抵押貸款利率波動的影響，依然十分繁榮。

依房產交易數據顯示，買方近期湧入房市，並未等待抵押貸款利率下降的可能性。然而，賣方則因固守過去幾年歷史低點的利率而不願投入市場，使房屋庫存多少受到一些限制，導致全現金報價變得愈來愈普遍，即使是售價高達500萬元的房屋，出現10到20個競爭報價也不算罕見。

由於自2023年以來被壓抑的房屋供應得到釋放，今年房屋庫存已見上升。第一季關於獨棟屋、聯排別墅和共有公寓的新掛牌量，巴洛阿圖上升28%、蒙洛公園市（Menlo Park）飆升了38%，洛斯阿圖更出現驚人的50%成長。

儘管供給增加，但需求更強，促使交易增加、價格上漲、全現金交易多，以及銷售期間縮短等現象。今年第一季灣區中半島房屋銷量，洛斯阿圖成長38%、巴洛阿圖上升31%、蒙洛公園增加19%。洛斯阿圖的房價更大幅上漲，獨棟屋的房價中位數達到420萬元，較去年漲了5%，而且42%的獨棟屋是以全現金購買，超過了巴洛阿圖31%和蒙洛公園市23%。在洛斯阿圖和巴洛阿圖的房屋上市停留時間只有一年前的一半，中位數約為12至14天。

儘管房市競爭激烈，仍有約30%的房屋在尋找買家。這些滯留的房源，通常掛牌價格超過1000萬元，或是屬於需要大量翻修或徹底重建的房屋；售價低於500萬元卻未能快速賣出的熱點地區房屋，則通常被高估，錯過了最初的銷售時機。在中高價位的購屋者中，愈來愈偏好買入能直接搬入的現成房屋，或者基於便利性而願意負擔更高的房價。

另外，最近全國房地產經紀人協會（NAR）的反壟斷仲介費案，為房市帶來了不確定性。待法院批准後，從7月中旬開始，將禁止代表賣方的經紀人以多重上市服務給予買方仲介廣告佣金，買家和仲介間須簽訂敘明仲介費和條款等內容的合約。

儘管前述變化對未來房市的影響尚不明瞭，賣家仍可向買方仲介補償服務費，但無論買賣雙方的經紀人和相關服務費如何補償，對房價的影響應是有限的。最終，房價仍是由自由市場經濟的供給及需求決定。

洛斯阿圖房市第一季有42%是全現金交易，並比去年同期上升5%，顯示未受到抵押貸款...
洛斯阿圖房市第一季有42%是全現金交易，並比去年同期上升5%，顯示未受到抵押貸款利率波動的影響。（取自洛斯阿圖市府臉書）

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