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家得寶連5季銷售下滑 凸顯房市放緩、消費者修繕需求續下降

記者啟鉻／綜合報導
家得寶公司銷售業績下滑，反映建築市場放緩，導致消費者對房屋改善需求下降。（The Home Depot公司官網）
家得寶公司銷售業績下滑，反映建築市場放緩，導致消費者對房屋改善需求下降。（The Home Depot公司官網）

家得寶公司（Home Depot Inc）最近報告稱，連續第五個季度銷售業績下滑，凸顯高抵押貸款利率和建築市場放緩，導致消費者對房屋改善需求持續下降。不過有專家認為，儘管市場面臨挑戰，仍持謹慎樂觀態度。

住房抵押貸款利率已從2022年10月創下的高點回落，但仍對房屋銷售和建築市場產生負面影響。2024年1月間，建造新房數量的下降幅度，達到自疫情爆發以來的最高水平；表明房屋供給反彈將延遲，直到借款成本進一步降低為止。

家得寶公司日前表示，2023財年第4季度的銷售額，同比上季下降3.5%。2023財年的銷售額為1427億元，比2022財年低3%。該趨勢與商務部的報告一致，商務部的報告顯示，全美建材店的銷售額，普遍大幅下降。

全球商業情報及分析公司GlobalData Plc的分析師桑德斯（Neil Saunders）在報告中指出，「部分原因是消費者繼續減少在家庭上的支出，這很大程度是受不利經濟背景的推動。但幸運的是，一些證據表明，房地產市場將在2024年略微回升。」

家得寶公司預計2024財年銷售額較比2023財年有所改善，將升高1%，該值低於分析師的預期。美國證券公司Wedbush Securities的分析師指出，「行業環境正在反彈，專業人士和普通雇員的就業情況良好，工資增長穩固。且由於房價持續上升，房主的消費能力也很強。」

貸款 商務部 利率

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