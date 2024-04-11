天后蕾哈娜頂層豪華公寓2500萬求售 可俯瞰洛市全景

視野開闊的客廳。（Compass地產公司網頁）

美國流行音樂天後蕾哈娜（Rihanna）斥資2000萬元購買洛杉磯 地區最昂貴公寓不到一年，就重新掛牌出售。她要價不到2500萬元，據報道，蕾哈娜從未搬進過這套昂貴頂層公寓，並且在過去幾個月內，一直試圖將該房產出售。

蕾哈娜去年春天從科技公司Afterpay的億萬富翁聯合創始人Nick Molnar手中買下這套公寓。不到兩年前，Nick Molnar從已故的「六人行」（Friends）男星Matthew Perry手中買下這套公寓。在Matthew Perry擁有該公寓的四年時間內，他在建築師Scott Joyce和室內設計師LM Pagano幫助下，對該公寓進行改造，之後兩任房主並沒有做太大翻修動作。

該頂層公寓位於世紀大廈「The Century building」。（Compass地產公司網頁）

家用辦公空間。（Compass地產公司網頁）

這間頂樓公寓位於世紀城（Century City）繁華的Wilshire Corridor社區附近的世紀摩天大樓（The Century），在第40層。 頂層公寓擁有超過9000平方呎的起居空間、眾多客製化裝飾和令人驚嘆的城市景觀。

該頂層公寓極具私密性、裝修現代化，私人電梯平台能夠通往公寓的入口畫廊，客廳曲線牆和落地窗，可欣賞天際線景觀，客廳採用深棕色硬木地板，全白色廚房配有大理石檯面、雙島台和高檔電器。公寓內還有含絲絨沙發的隔音電影院 、弧形臥室，及雙訂製衣櫃、雙浴室和私人休息室的主臥套房。該公寓最令人印象深刻的，可能是它四個獨立室外露台，它們面向四個不同方向，可以看到太平洋、卡塔琳娜島（Catalina Island）、洛杉磯市中心的摩天大樓、聖蓋博山脈甚至是白雪皚皚的Mount Baldy雪山。

主臥望出去的窗外景色。（Compass地產公司網頁） 主臥套房。（Compass地產公司網頁）

該公寓其他知名住客，包括奧斯卡影帝丹佐華盛頓（Denzel Washington）、真人秀明星特里杜布羅 (Terry Dubrow) 和希瑟杜布羅 (Heather Dubrow)夫婦，以及女星Candy Spelling。

世紀摩天大樓2010年竣工，由Robert A.M.設計，這棟大樓竣工以來，一直是世紀城首屈一指的住宅摩天大樓。 蕾哈娜的頂層公寓每月HOA費用高達8814元，為此，她獲得一系列大樓最完備的便利設施，包括地下車庫的四個停車位、全天候禮賓服務和保安人員、室外游泳池和花園、內部餐廳、會議室等。

廚房。（Compass地產公司網頁）