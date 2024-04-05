南加河濱縣派里斯房價走高 新開發區受矚目

派里斯市中心區。（記者啟鉻／攝影）

南加內陸派里斯市（Perris）於1911年建市，是河濱縣一座百年老城，人口不到10萬。近年致力於開發新社區，吸引居民落戶。根據房地產數據分析平台資訊，當地住宅價格平均51萬元，一年間上漲近4%，未來可能保持上升趨勢。從市府規畫看，派里斯市有機會成為內陸城市新亮點。華人 地產經紀提醒，若有意在當地購屋，派里斯湖畔（Lake Perris）新開發社區值得關注，那裡生活環境設施配套比較完善。

根據Redfin數據顯示，當地一棟住宅掛牌出售，一般會獲得三個買家有意購買，大約51天完成交易。最終成交價格，會比當初要價高。派里斯市現階段有7個社區共341棟住宅出售。Redflin進一步指出，派里斯市中部房市更有競爭力，中間房價 在2月是約50萬元，較上一年同期漲8.7%。

派里斯市區近年來開發的居民區。（記者啟鉻／攝影）

派里斯市是百年老城，但多年來並未展現太大吸引力。市府為發展城市經濟，制定2023年至2026年的3戰略規畫（3-YEAR STRATEGIC PLAN），其中有發展基礎設施、積極開發新社區，展示促進城市繁榮的決心。

派里斯市新開發社區的展示屋。（記者啟鉻／攝影）

就在今年1月下旬，派里斯市門戶商業中心（Perris Gateway Commerce Center）破土施工。這裡將建設一座面積95萬平方呎的物流中心，以及占地3萬7000平方呎的商業廣場，屬於混合用途物流綜合設施，預計可創造2000個工作崗位。同時鄰近市政廳的職業培訓中心正在興建，預計一年後就會完成。

派里斯市中心區正在建設的職業培訓中心。（記者啟鉻／攝影）

市區目前還有多個建案正在建設，或已經通過審批。在市區南部建設超過700個單位的獨立屋，以及800餘個單位集合住宅，還有400多個單位提供年長者居住的公寓。南區其他建案還有230萬平方呎物流設施、加油站 ／便利店、洗車場、車輛維修廠；市區北部建案包括，360個單位獨立屋、總面積超過381萬平方呎的工業物流設施，以及洗車場、連鎖快餐店，還有加油站／便利店設施。可以看到，市區住房及生活設施、工業設施都在完善中，不僅提供宜居環境，也提供就業機會，吸引更多外來居民入住。

派里斯市區有大片空地，期待開發建案。（記者啟鉻／攝影）

內陸資深華人地產經紀周克蕙表示，派里斯市近年來與內陸其他主要城市一起開發建設，市區面貌有改觀。市區分老城區與新開發社區，在派里斯湖附近新建案增多，圍繞湖畔是生態區，環境很好，建議華人若有意在當地落戶，可優先考慮在湖畔社區選擇購屋，但要多考察比較，勿立即做決定。