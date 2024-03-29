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來美生子陷阱多 華女險遭熱心「孕友」騙財

眨眼次數減少或增加 可能與健康問題有關

市場預測不一 房貸利率降

記者趙健／洛杉磯市報導
本周小額貸款利率。（佳信貸款/劉豔秋提供）
本周小額貸款利率。（佳信貸款/劉豔秋提供）

3月25日當周房貸利率較上周大幅下降，30年期固定抵押貸款利率為6.625%。在上周召開的利率決策會上，聯準會維持聯邦資金利率區間在5.25%~5.5%不變，官員們維持今年降息三次的預期；同時，主席鮑爾重申，利率可能已見頂，在今年開始降息應屬適當。

不過，聯準會官員25日陸續發表談話，強調今年將推進謹慎政策。理事Lisa Cook在哈佛大學一場會議上表示，就業和通膨正趨向平衡，但全面恢復物價穩定可能需要謹慎地放鬆貨幣政策。芝加哥聯準銀行總裁Austan Goolsbee同日接受採訪時表示，他的觀點與上周十位決策者的預期相同，認為今年降息三次，但不確定聯準會何時開始降息。在聯邦公開市場委員會(FOMC)有投票權的亞特蘭大聯準銀行總裁Raphael Bostic 25日重申，預估今年只會降息一次。

美國1、2月份消費者物價指數(CPI)超預期成長，一再推遲市場對聯準會首次降息日的預期，市場目前普遍預測的時間點在6月。在聯準會降息在即之際，債券基金再次獲得投資人青睞。基金市場研究數據顯示，今年公司債基金已吸引累計228億元資金流入，是2019年來的首次年初資金淨流入。

降息 利率 聯準會

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