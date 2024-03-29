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棕櫚泉無前門獨立屋 獨特設計 售價逾400萬元

記者啟鉻／河濱報導
棕櫚泉市一棟沒有前門，而以一扇可收納式玻璃牆將室內外相通設計的獨立屋，其住宅外觀。（California Listings）
棕櫚泉市一棟沒有前門，而以一扇可收納式玻璃牆將室內外相通設計的獨立屋，其住宅外觀。（California Listings）

在房屋交易市場上，一棟具有獨特設計的住宅在出售時，或許能贏得更多獵奇買家青睞並獲得更高價格。南加內陸度假勝地棕櫚泉（Palm Springs）一座占地四分之一畝，沒有前門，而以一扇可收納式玻璃牆將室內外相通的獨立屋，最近上市要價近420萬元。

這棟獨立屋位於棕櫚泉市中心附近，在周邊圍牆環繞下，顯得安靜溫馨，現在全新上市售價418萬8000元。住宅坐落在Deepwell Estates社區裡，占地四分之一畝。獨立屋面積3321平方呎，擁有四間臥室、六間衛浴，還有所有奢華沙漠物業所擁有設施，但是缺少前門。是的，每個來參觀的人都會注意到這個「特色」。那如何出入呢？靠的是Pocketing glass walls，就是可收納式玻璃牆。這種設計允許玻璃牆向側邊完全滑動，從而隱匿在壁櫥或牆壁內。實現完全的空間，這是屬於加州的特色，讓陽光通透照射進來，屋主可以盡情享受陽光和清新空氣。

紀錄顯示，房地產開發商Teddy Lee在2021年3月，通過一家有限責任公司以135萬元購得這棟物業。他的建築設計公司TED Construction主導對這座由現代主義建築師拉伯漢姆（Howard Lapham）原始設計的房屋，做一次全新改裝。拉伯漢姆曾為眾多富豪設計過房屋。這棟住宅在1970年代完工，當時屋主是Edgar L. McCoubrey，他曾於1966年4月至1968年4月擔任棕櫚泉市第10任市長。

作為整修改造項目一部分，住宅生活空間被重新布局配置，廚房移動位置屋頂抬高。超過3000平方呎的露台環繞著住宅外部，還配有度假式泳池和日光浴平台，擁有四季全時遮陽廊和戶外廚房。

Teddy Lee獨具眼光，將前面入口更換為一個可收納式玻璃牆，與住宅後面的玻璃牆相同且相通。儘管有意忽略了前門，但獨特的設計令人感到具有典型的棕櫚泉生活方式，即無縫的室內外生活，有機材料和低調優雅。住宅周邊的圍牆，對主人和家庭成員的隱私起到保護作用。

住宅傍晚景觀。（California Listings）
住宅傍晚景觀。（California Listings）

棕櫚泉 加州 南加

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