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舊金山最大住宅房東「Veritas」 再出售762租金管制公寓

編譯組／綜合報導
多年來，由華裔創業家歐日龐創辦之Veritas，被認為是舊金山最大的租賃物業所有者與營運商。(取材自Veritas臉書)
多年來，由華裔創業家歐日龐創辦之Veritas，被認為是舊金山最大的租賃物業所有者與營運商。(取材自Veritas臉書)

舊金山最大住宅房東「Veritas」近三分之一公寓大樓相關的問題貸款被出售之後，將可見到這家巨型房東曾擁有的房地產帝國進一步萎縮。

「舊金山紀事報」報導，根據其所獲取的銷售手冊顯示，Veritas共有23棟建築、762間租金管制公寓正在出售。這些被稱為「舊金山社區系列」(San Francisco Neighborhood Collection)建築，其中部分已有近百年歷史，位在阿拉莫廣場(Alamo Square)、Russian Hill、米慎(Mission)、Nob Hill、田德隆(Tenderloin)、Noe Valley與Lower Haight等地區。

房地產投資銀行「Eastdil Secured」已受聘協助此次出售。銀行與Veritas拒絕對相關出售發表評論。這次再售租金管制公寓單位，是Veritas自過去一年來、因房市困境而被迫放棄的第三個房屋投資組合。

2022年底，Veritas開始拖欠價值10億元貸款，這些貸款由全舊金山市超過2450間公寓提供支持。貸款機構做法是決定出售這些貸款以收回部分債權，從而為買家提供取消贖回權並取得財產擁有權的機會。去年11月，「Prado Group」接管超過6筆由20棟Veritas建築支持的問題貸款；近來，貸款機構「Brookfield Properties」及「Ballast Investments」合作，取得另外約75棟與Veritas建築相關的抵押貸款。

多年以來，Veritas被認為是舊金山最大的租賃物業所有者與營運商，控制數百間有限責任公司，並運用這些公司進行收購與增長。Veritas為執行長暨創辦人、華裔創業家歐日龐（Yat-Pang Au）於2007年創立，進入舊金山市場，此前收購舊金山最大房東Lembi家族擁有約2000間公寓，但於2011年陷入違約。

2008年房市崩盤後，租賃房屋需求強勁，租金隨之成長。Veritas成功地在舊金山市迅速擴張，儘管遭到租戶強烈批評，指責其收購租金管制房屋、取代長期租戶，轉而選擇市價租戶。

截至2022年，Veritas旗下公司在舊金山市293棟建築中、擁有約6500間公寓。當時公司房地產價值為30億元。即使經濟在疫情後開始轉變，公司仍持續增加持股。2021年，公司斥資4300萬在Nob Hill建造一棟擁有87個住房單位的公寓大樓，隔年又耗費3300萬元在Russian Hill建造擁有42個單位的公寓大樓。

由於疫情爆發前幾年，融資許多房產包括辦公室、旅館與多戶出租建築的貸款紛紛到期，投資人面臨入住率減少與租金疲軟的挑戰，難以還清貸款。高利率與城市經濟復甦緩慢，導致其陷入困境，貸款或尋找新資本合作夥伴變得困難，Veritas也成為房市困境的房產業主之一。

貸款 舊金山 租金

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